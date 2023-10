O konflikcie między Edytą Górniak a Dodą znów jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą spotkania gwiazd podczas konferencji przed zbliżającym się Polsat SuperHit Festiwal. To właśnie wtedy doszło do niezręcznej sytuacji - Edyta Górniak nie podała ręki Dodzie, która usiadła między Edwardem Miszczakiem a Niną Terentiew. Edyta Górniak w jednej z relacji na Instagramie sugerowała, że Doda usiadła na miejscu, które wcale nie było przygotowane dla niej. Teraz głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Polsatu!

Polsat komentuje słowa Edyty Górniak

Zaledwie kilka dni temu doszło do sytuacji, o której do dziś mówią chyba wszyscy. Edyta Górniak przybyła na konferencję Polsat SuperHit Festiwal i podczas przywitania z Edwardem Miszczakiem i Niną Terentiew pominęła Dodę, która siedziała obok nich. Doda w rozmowie z Party.pl skomentowała zachowanie Edyty Górniak wyznająć, że piosenkarka "zawsze miała taki złośliwy charakter". Później Edyta Górniak uderzyła w Dodę i podczas relacji na InstaStories opowiedziała, co wydarzyło się na konferencji prasowej.

Gwiazda przekazała, że uśmiechnęła się do Dody i powiedziała "cześć", a kiedy usłyszała odpowiedź zajęła miejsce. Edyta Górniak sugerowała również, że Doda specjalnie usiadła obok Edwarda Miszczaka i Niny Terentiew, chociaż produkcja przygotowała dla niej inne miejsce. Teraz sprawę skomentował przedstawiciel Polsatu.

Serwis Plotek.pl skontaktował się z osobą zatrudnioną w dziale PR Polsatu, aby dowiedzieć się, czy rzeczywiście Doda zajęła nieswoje miejsce. Taki wniosek można było wysnuć, oglądając nagranie z InstaStories Krzysztofa Ibisza. Wynikało z niego, że miejsce dla 39-latki przygotowano gdzie indziej. Informator stanowczo jednak temu zaprzeczył:

To, co było widoczne na stories Krzysztofa Ibisza, było roboczym, przypadkowym ułożeniem kartek. Artyści nie mieli wpływu na to, gdzie usiądą. To nieprawda, że Doda usiadła nie na swoim miejscu - czytamy

Przypomnijmy, że Doda i Edyta Górniak będą miały kolejną okazję do spotkania, bowiem obie wystąpią na także podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Co prawda nie zaśpiewają tego samego dnia, ale jest szansa, że ponownie na siebie wpadną.

A co wy na to? Uważacie, że jest jeszcze szansa, żeby piosenkarki doszły do porozumienia?

