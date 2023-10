Dopiero co Doda zachwyciła swoją stylizacją projektu Davida Komy na konferencji poprzedzającej Polsat SuperHit Festiwal, a teraz piosenkarka przyciągała spojrzenia jeansowym total lookiem własnego projektu. Zobaczcie, jak się prezentowała!

Ostatnie dni zdecydowanie obfitują w ważne dla mediów i polskich gwiazd wydarzenia. Dopiero co odbyła się konferencja Polsat SuperHit Festiwal, a już dzień później znani i lubiani spotkali się na konferencji poprzedzającej jubileuszowy, 60. Festiwal Piosenki w Opolu. Wśród przybyłych gwiazd była też Doda, która już niebawem powróci na scenę wydarzenia w Opolu. Zobaczcie jej stylizację!

Doda wie, jak przykuć uwagę fotoreporterów i fanów. Dopiero co pojawiła się na konferencji Polsat SuperHit Festiwal, gdzie wszyscy patrzyli na sukienkę i buty Dody, a teraz gwiazda zaskoczyła kolejną stylizacją. Tym razem postawiła na jeansowy total look. Wyszło dobrze?

Zobacz także: Eurowizja 2023: Doda ocenia występ Blanki: "Pewnie Jann byłby wyżej"

Podstawą stylizacji Dody na konferencji Festiwalu Piosenki w Opolu była jeansowa minispódniczka, dopasowany do niej top i krótka kurtka, którą wokalistka zarzuciła na ramiona. Uwagę przykuwały też długie rękawiczki gwiazdy.

Na uwagę zasługują też buty, które Doda miała na sobie na konferencji Festiwalu Piosenki w Opolu. Do klasycznych szpilek artystka dobrała ... obcięte nogawki jeansów, do których również dodała akcent w postaci pasków z klamrami - podobne Doda miała na sobie wychodząc ze studia "Dzień Dobry TVN" po skończonym wywiadzie.

- Nie pytajcie o sklep bo Tych butów nigdzie nie kupicie-są handmade ???????? Najfajniejsze rzeczy można zrobić samemu wiec do dzieła -stare dżinsy plus nożyczki plus kreatywność ???? - napisała wówczas Doda na Instagramie.