Doda na gorąco skomentowała zachowanie Edyty Górniak podczas konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2023. Przypomnijmy - spóźniona Edyta, witając się z Edwardem Miszczakiem i Niną Terentiew, pominęła Dodę, która siedziała między nimi. Ten moment zarejestrowały chyba wszystkie kamery! Co na to Doda? Czy jest jej przykro?

Reklama

Doda komentuje zachowanie Edyty Górniak

Za nami konferencja Polsat SuperHit Festiwal 2023 (26-28 maja w Sopocie), na której pojawiła się cała plejada gwiazd z Marylą Rodowicz czy Michałem Wiśniewskim na czele. Jednak największą uwagę skupiły na sobie Doda oraz Edyta Górniak. Na spotkaniu prasowym doszło bowiem do niezręcznej sytuacji między wokalistkami - najpierw Edyta zlekceważyła Dodę, nie podając jej ręki, potem zaś Doda zakpiła nieco z przemowy "koleżanki" (cudzysłów nie bez przyczyny) po fachu. Co na to wszystko blondwłosa artystka? W rozmowie z Party.pl krótko podsumowała zachowanie Górniak:

Mnie to nie zaskoczyło. Edyta zawsze miała taki złośliwy charakter, dziwne jest, że ostentacyjnie tego nie ukrywa. Ale jak się dobrze z tym czuje... - mówi Doda.

Następnie zaś nawiązała do swojej relacji z Justyną Steczkowską, co dla Edyty może być kolejną szpilką. Zobaczcie koniecznie rozmowę z Dodą!

EastNews/Instagram