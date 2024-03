Nie da się ukryć, że choć Wielkanoc nie rozpoczęła się jeszcze na dobre, święcenie pokarmów to równie popularna w Polsce tradycja, co wielkanocne śniadanie. Wśród tych, którzy pomaszerowali do kościoła z tzw. wielkanocnymi koszyczkami, znalazła się też Doda. Zawartość jej tegorocznej święconki przebiła jednak wszystko!

Reklama

Doda pokazała nietypowy koszyczek wielkanocny

Doda doskonale wie, jak przykuć uwagę swoich fanów i zrobiła to nawet w Wielkanoc! Wokalistka postanowiła podtrzymać tradycję święcenia pokarmów i wybrała się do kościoła z koszyczkiem. Przygotowaną kompozycję zaprezentowała fanom na Instagramie!

Trzeba jednak przyznać, że Doda - jak zwykle - potrafi zaskoczyć swoich wielbicieli. Jak się okazuje, w koszyczku wielkanocnym gwiazdy wylądowały ... perfumy sygnowane marką wokalistki, które niedawno miały swoją premierę, a także inne produkty spod tego samego szyldu. Nie zabrakło też ostatniej płyty Dody!

Jak Doda wytłumaczyła fanom tak nietypowy dobór przedmiotów do święconki? Jak się okazuje, są one symbolem osiągnięć wokalistki z ostatniego czasu, które postanowiła właśnie w ten sposób docenić!

Zobacz także

Wesołych świąt kochani. Oto moja tegoroczna święconka. NIE. Nie żartuję. Koszyk ostatnich lat pracy, pasji, miłości, wiary w siebie i zaangażowania - proszę mocno poświęcić - pisze Doda.

Fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na tak pomysłowy, wielkanocny koszyczek przygotowany przez Dodę:

Chciałbym zobaczyć minę księdza

Oby za rok ta święconka sukcesów była dwa razy większa

I bardzo dobrze. Każdy ma takie święta jakie lubi i jakie chce mieć

No i to się nazywa święconka!

A Wam, jak podoba się pomysł Dody? Co ciekawe, nietypowym koszyczkiem pochwalił się też Dariusz Pachut. Dostrzegacie podobieństwo?

Reklama

Zobacz także: Doda podzieliła się swoim szczęściem. To się dzieje... "pierwszy raz w życiu"