Doda lubi zaskakiwać i robi to za każdym razem, kiedy pojawia się publicznie. Zawsze prezentuje się nieskazitelne, a jej stylizację są nietuzinkowe tak jak ona sama. Ostatnio królowa polskiej sceny pojawiła się na imprezie w krótkich włosach i wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy to jest już jej stały look. Dopiero teraz postanowiła ujawnić tę tajemnicę.

Reklama

Doda tłumaczy się fanom. O co chodzi?

Za nami Gala Fryderyków 2024, na której pojawiła się plejada gwiazd, w tym królowa polskiej sceny — Doda. Wokalistka razem ze Smolastym wykonała na scenie utwór "Nim zajdzie słonce”, ale to nie tylko o ich występie wszyscy mówili. Na imprezie w Gliwicach Doda zaskoczyła spektakularną metamorfozą, która była szeroko komentowała przez internautów. Wokalistka po raz kolejny udowodniła, że nie boi się drastycznych zmian i pojawiła się na wydarzeniu w ultra krótkich włosach z grzywką. Fani gwiazdy zaczęli się zastanawiać, czy to jej nowy look, czy zwykła peruka. Teraz wszystko stało się jasne!

Lukasz Kalinowski/East News

Wiele osób uwierzyło w to, że Doda byłaby zdolna do ścięcia swoich włosów. Dyskusja w mediach społecznościowych nabrała takich wymiarów, że wokalistka postanowiła ujawnić, czy jej nowa fryzura jest na stałe, czy była tylko tymczasowa.

Kochani palma mi jeszcze nie odbiła, żeby obcinać włosy. Na zdjęciu połączenie parasola z Aquarii i niedzieli Palmowej. Oraz moje naturalne włosy bez żadnych doczepów — napisała Doda.

Internauci byli podzieleni, jeżeli chodzi o krótką fryzurę Dody. Jedni uznali, że będzie ona hitem sezonu, a drudzy, że totalnie do niej nie pasowała.

Zobacz także

To nieźle wyglądały te mokre włosy w życiu nie pomyślałabym, że to peruka

Za późno. Już fryzura wiosna 2024 u większości fryzjerów

Piękna i dobrze, że to peruka, bo nie pasowała ci ta fryzura — piszą internauci.

A jakie jest wasze zdanie?

Reklama

Zobacz także: Doda o zakończeniu kariery: „To jest na pewno ostateczna decyzja”