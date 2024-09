Marietta po wyjściu z "Hotelu Paradise" jest w stałym kontakcie z fanami. Od kiedy została mamą jej Instagramowy profil przerodził się w kolekcję zdjęć ukochanego synka, jednak od czasu do czasu dzieli się również swoimi kadrami. Tym razem zaskoczyła wszystkich i pokazała zdjęcie z przed kilku lat. Będziecie w szoku!

Tak wyglądała kilka lat temu Marietta z "Hotelu Paradise"

Marietta Witkowska zyskała pokaźne grono fanów podczas programu "Hotel Paradise". Ostatecznie wygrała, jednak jak się później okazało, miłość czekała na nią poza bramami hotelu. Marietta postanowiła wyjść za mąż za Patryka Świdowskiego, a niedługo później okazało się, że kobieta jest w ciąży. W czerwcu 2024 roku na świecie pojawił się Mikołaj, a dotychczasowe życie Marietty zmieniło się o 180 stopni! Mimo że minęło dopiero kilka tygodni od narodzin chłopca w ostatnim czasie Marietta pokazała się w bikini, a jej ciało wyglądało dokładnie tak samo jak przed ciążą! Sylwetka kobiety zachwyciła fanów, a już teraz celebrytka ponownie zaskoczyła swoich odbiorców.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek. Marietta z "Hotelu Paradise" nieoczekiwanie dodała zdjęcie na InstaStories, na którym zupełnie inaczej wygląda. Okazuje się, że Marietta podczas robienia tego zdjęcia miała zaledwie szesnaście lat! Kobieta miała wówczas platynowe blond włosy, a jej twarz była bardzo opalona! Jej fani doskonale wiedzą, że teraz jest posiadaczką włosów w kolorze brązowym.

Miałam tu 16 lat! Szok. Jaka skwarka platynowa - napisała Marietta.

@marietta_witkowska

Trzeba przyznać, że Marietta przeszła niebywałą przemianę od czasów "Hotelu Paradise". Zmiana jej sylwetki jest konsekwencją również tego, że zaledwie dwa tygodnie po narodzinach jej synka Mikołaja wróciła do ćwiczeń, aby jak najszybciej powrócić do formy! Wówczas fani grzmieli, że to nienajlepszy pomysł i powinna dać sobie czas na rekonwalescencję, jednak najwyraźniej Marietta czuła się wyśmienicie i intensywnie trenowała. Nic więc dziwnego, że chce chwalić się światu swoją sylwetką!

Co sądzicie o spektakularnej zmianie w wyglądzie Marietty? My jesteśmy zachwyceni!

