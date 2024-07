Wersow opublikowała kolejną porcję zdjęć z wyprawy do Tajlandii i udowadnia, że w ciąży nie zamierza zwalniać tempa. Weronika Sowa jest już w ostatnim trymestrze ciąży, ale wygląda i czuje się doskonale, co właśnie pokazała na kolejnych zdjęciach. Wersow pozuje na nich bez filtrów, a na najnowszym nagraniu w końcu zdradza, czy pokaże córeczkę!

Wersow i Friz spodziewają się dziecka, a ich fani nie mogli doczekać się, kiedy para zdradzi, czy pokaże córkę w mediach społecznościowych. Decyzja zapadła i Wersow nie ukrywa, że z umiarem, ale będą pokazywali dziecko. Influencerka pochwaliła się też nowym ciążowym zdjęciem i zaskoczyła opisem. Okazuje się, że Wersow zrezygnowała z filtrów upiększających. Spodziewaliście się tego?

Jedyny filtr jaki akceptuje to SPF - napisała Weronika Sowa.

Internautki są zachwycone i rozpływają się nad urodą Wersow, a w komentarzach można przeczytać same komplementy:

Para w najnowszym filmie wprost z Tajlandii poruszyła tematy głównie związane z ciążą Wersow i przyszłością ich córki. Okazuje się, że oboje jednogłośnie stwierdzili, że ich córka rozpocznie edukację w prywatnych placówkach:

Gdybyśmy mieli kilkuletnią córeczkę, to teraz, na ten moment, wysłalibyśmy ją do prywatnej szkoły ze względu na naszą rozpoznawalność. Nie chcielibyśmy jej obarczać dodatkowo i wybralibyśmy szkołę, gdzie jest mniej dzieci i mogłaby się czuć bardziej swobodnie - mówiła wprost influencerka.

Wersow zabrała też głos w sprawie pokazywania wizerunku córki w mediach społecznościowych. Okazuje się, że dziewczynka będzie się pojawiała od czasu do czasu, a kiedy podrośnie para zamierza dać jej wybór.

Do trzeciego roku życia ten maluch tak się zmieni, że potem ludzie i tak go nie poznają. (...) To jest tak integralna część naszego życia, którą będziemy pokazywać, ale z umiarem i zdroworozsądkowo - mówiła Wersow, a Frizz dodał, że potem zamierzają pozostawić dziecku wybór.