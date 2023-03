Pola Wiśniewska pokazała ciążowy brzuszek. Pozuje bez makijażu ani filtrów

Wielkie święto w domu Michała Wiśniewskiego! Okazuje się, że właśnie dziś synek lidera zespołu "Ich Troje" skończył roczek. Z okazji pierwszych urodzin chłopca dumny tata opublikował w sieci wzruszające nagranie, a Pola Wiśniewska pokazała, jaki tort zamówiła dla synka. W sieci pojawiło się zdjęcie z imprezy urodzinowej małego Falco. Syn Michała Wiśniewskiego to prawdziwy słodziak! Syn Michała Wiśniewskiego skończył roczek Michał Wiśniewski już od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Polą Wiśniewską. Para wzięła ślub blisko dwa lata temu, a na początku 2021 roku na świecie pojawiło się ich pierwsze dziecko. Synek lidera "Ich Troje" otrzymał wyjątkowe imię Falco Amadeus. Michał Wiśniewski ma pięcioro dzieci, ale kilka miesięcy temu w rozmowie z reporterką party.pl szczerze przyznał, że żadną pociechą nie opiekował się tak, jak małym Falco. Ja nigdy żadnym dzieckiem się tak nie zajmowałem. Jest to po prostu związane z tacierzyństwem świadomym. Gościu, który ma 49 lat- to jest zupełnie inne tacierzyństwo i nikt mi nie wytłumaczy, że może być inaczej- mówił Michał Wiśniewski. Zobacz także: Do sieci trafiły prywatne wiadomości Poli i Michała Wiśniewskich. Tak lider "Ich Troje" zwraca się do żony! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Michał Christian Wiśniewski (@m_wisniewski1972) Dziś mały Falco skończył roczek i z tej okazji dumny tata opublikował w mediach społecznościowych wyjątkowe nagranie na którym możemy zobaczyć, jak zmieniał się jego...