Katarzyna Cichopek na każdym kroku zaskakuje swoich fanów - dopiero co w sieci pojawiły się jej nowe ujęcia z tanecznego klubu, a teraz 41-latka zaprezentowała fanom nagranie, na którym pokazała się w wersji bez makijażu. Jak aktorka wygląda na co dzień? Takie zdjęcia Katarzyny Cichopek to nie lada gratka!

Tak Katarzyna Cichopek wygląda bez grama makijażu

Katarzyna Cichopek przyzwyczaiła już swoich fanów do regularnej aktywności w mediach społecznościowych - aktorka jednak nieczęsto pokazuje kadry ze swojego życia prywatnego, chętnie relacjonuje za to m.in. nagrania serialu "M jak miłość" czy "Pytania na śniadanie". Tym razem jednak 41-latka przygotowała dla swoich fanów nie lada niespodziankę i zaprezentowała filmik ze swoim codziennym makijażem.

Internauci mogą obejrzeć proces powstawania codziennego make-upu gwiazdy - zanim zobaczą jednak efekt końcowy, mogą dostrzec aktorkę w wersji zupełnie sauté!

Mój codzienny make-up. Na waszą prośbę wrzucam listę kosmetyków, z których korzystam na co dzień - pisze Katarzyna Cichopek.

Pod najnowszą rolką opublikowaną przez Katarzynę Cichopek pojawiło się prawdziwe zatrzęsienie komentarzy fanów, a większość z nich ma niezwykle pozytywny wydźwięk. Internauci są pod wrażeniem urody i umiejętności aktorki w zakresie wizażu.

Jesteś taka naturalnie piękna

Rzęsy piękne, zazdroszczę

Pięknie Pani Kasia wygląda

Instagram @katarzynacichopek

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek przełamuje tabu i pokazuje, że naturalne piękno jest w cenie - może nawet bardziej, niż elegancja i wyretuszowane kadry. Co ciekawe, niedawno aktorka przełamała jeszcze jeden konwenans - paparazzi sfotografowali Katarzynę Cichopek w klubie, gdzie bawiła się i tańczyła w towarzystwie koleżanek.

A Wy, spodziewaliście się Katarzyny Cichopek w naturalnej wersji?

