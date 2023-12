Doda od lat zachwyca pewnością siebie, talentem i dystansem do swojej osoby. Chętnie publikuje nowe zdjęcia i nagrania na swoich social mediach. Fani uwielbiają tą barwną postać, co widać po komentarzach pod zdjęciami piosenkarki. Na profilu gwiazdy możemy zobaczyć zdjęcia z wakacji, zdjęcia z koncertów, a raz na jakiś czas pojawia się prawdziwy diament - zdjęcie, którego nikt się nie spodziewał. Tak też bylo tym razem.

Doda pokazała się jako staruszkę

Wczorajszy dzień Dody nie należał do najspokojniejszych. Piosenkarka zrobiła research odnośnie sklepów, gdzie można znaleźć najlepsze produkty dla psów. Odnalazła trzy sklepy, które jej się spodobały i wybrała z nich jeden najlepszy. Odezwała się do tego sklepu i postanowiła tam wybrać, aby zaproponować współpracę. Gwiazda pokazała wnętrze butiku dla pupili. Showroom, który wybrała, specjalizuje się w mniejszych rasach psów. Na nagraniach na InstaStories pokazała fanom, co wybrała dla swojego pieska. Była to m.in. ze smycz ze złotymi skrzydłami.

Dzisiaj od rana Doda pochwaliła się na Instagramie swoim nowym-starym selfie. Nie jest to natomiast zwyczajne zdjęcie. Na fotografii widzimy piosenkarkę w wieku 90-lat. Wygląda obłędnie i na pewno nie na 90 lat, co sama zauważyła, gdyż podpisała fotografię:

Jak na 90 lat mega hotówa

Zdjęcie wizualizuje Dodę w roku 2073. Widać, że sama artystka jest zachwycona tym, co zobaczyła. Oczywiście na wykonanym selfie pojawił się szeroki uśmiech i błysk w oczach. Czyżby to z zachwytu, że czeka ją wieczna młodość urodowa?