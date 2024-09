Wiele ludzi w południowej części Polski musi zmierzyć się z niewiarygodną tragedią — stratą dorobku swojego życia. Powódź zniszczyła domy, zabytki i wszystko na swojej drodze. Wiele osób wspiera osoby dotknięte powodzią — zostały nawet zorganizowane specjalne zbiórki. Sama Doda postanowiła zakasać rękawy i pomóc potrzebującym.

Doda pomaga powodzianom

Cała Polska żyje tragedią, która dotknęła mieszkańców południowej części Polski. Wiele osób straciło dorobek swojego życia i dach nad głową, a ludzie z całej Polski łączą się, by pomóc tym, najbardziej dotkniętych przez powódź. Ostatnio Conan Kaźmierski pomagał powodzianom, co chętnie relacjonował na swoim Instagramie. Teraz nawet Doda postanowiła razem ze swoimi przyjaciółmi pomóc poszkodowanym i pojechała na tereny powodziowe. Wokalistka przemierzała w kaloszach i pomagała w sprzątaniu domów, a to wszystko relacjonowała na swoim Instagramie.

Pomagamy w domostwach sprzątać i ogarniać ogólnie... woda nie wszędzie jeszcze opadła — relacjonowała Doda.

Wokalistka przyznała, że to, co zastała na miejscu było dla niej ogromnym zaskoczeniem, ale nie zamierzała się podawać. Doda razem ze swoją ekipą, od razu wzięła się do pracy.

Nie ukrywam, nie jest łatwo, ale z naszą ekipą pozytywnie i do przodu — napisała wokalistka.

Piosenkarka zachęca również innych do pomocy i podkreśla o czym, trzeba pamiętać przed udaniem się do miejscowości dotkniętej powodziom.

Należy mieć auto z dieslem, kalosze, okulary, by chronić oczy, a także specjalne rękawice - jest dużo noszenia (...) Najważniejsze. Szczepienie na tężec — dodała.

