Karolina Korwin Piotrowska ma opinię osoby, która w show-biznesie nie lubi nikogo i sama też nie cieszy się sympatią. Jak się okazuje jest wręcz przeciwnie i dziennikarka ma w tej branży kilku dobrych znajomych, a wśród nich jest między innymi Maja Sablewska.

Na konferencji TVN Style porozmawialiśmy z dziennikarką o tym, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jest ona tak postrzegana. Oczywiście nie zabrakło tematu prywatności, za który prowadząca "Magiel Towarzyski" skrytykowała już wiele gwiazd. Karolina szczerze nam odpowiedziała i oczywiście nie zabrakło mocnych słów:



To, że komuś jest wygodniej mówić, że mnie wszyscy nienawidzą to jest problem tej osoby i jej postrzegania świata, a nie mój. Ja rozumiem, że teraz jest taka moda, że jak nie pokażesz chłopaka na Instagramie to jesteś lesbijką. Mam to w dupie.