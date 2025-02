Wiele osób zaskoczył fakt, że Gilon, niegdyś podkreślająca brak instynktu macierzyńskiego, teraz z pełnym zaangażowaniem wkroczyła w nowy etap życia jako mama. Wspólnie z Mateuszem Świerczyńskim, świeżo upieczeni rodzice nie mogli się oprzeć, by nie podzielić się swoim szczęściem. Na Instagramie pojawiło się pierwsze, wzruszające zdjęcie synka. Gwiazda "Love Island" nie zdradziła imienia chłopca, ale za to podzieliła się innym sekretem.

Karolina Gilon została mamą. Zaprezentowała wzruszający wpis

Karolina Gilon i Mateusz Świerczyński zostali rodzicami! Na Instagramie podzielili się wzruszającym wpisem i pierwszymi fotkami z synem, pisząc:

31.01.25 To zdecydowanie najważniejsza data w naszym zyciu. Zostaliśmy rodzicami zdrowego, pięknego synka🥰 awwwww. Poród to fizycznie krótka droga do przebycia dla Maluszka, ale długa przygoda dla mamy. zaczyna swój wpis Karolina

Okazuje się, że Karolina Gilon urodziła już tydzień temu, pod koniec stycznia!

Co na dzień przed porodem robiła Karolina Gilon?

Fani Karoliny niemalże codziennie wyczekiwali, aż podzieli się radosną informacją o narodzinach dziecka. Gilon podsycała atmosferę wrzucając do sieci kolejne fotki ciążowego brzuszka czy pisząc o przygotowaniach do porodu. Co ciekawe, na dzień przed, czyli 30. stycznia prowadząca "Love Island" opublikowała na Instagramie ciążową sesję pisząc:

Grunt to zawsze być sobą.. nawet w nowej roli 😎 Dziewczyny.. jestem na ostatniej prostej.. jaką byście dały mi radę na nadchodzący czas? Co Was najbardziej zaskoczyło a okazało się, ze to kwestia czasu i się ułoży

Gratulacje płyną z każdej strony

Radość i emocje, jakie towarzyszyły narodzinom, przełożyły się na setki komentarzy i gratulacji dla Gilon i Świerczyńskiego.

Jeszcze raz gratuluję Wam drodzy rodzice! Karolka jesteś siłaczką 😂 i juhuuu mamy to - kolejna piękna duszyczka na pokładzie 💖 dużo miłości zdrówka radości i lekkości hehehe przy pieluszkach i tym jakże najpiękniejszym wyzwaniu w życiu! (następne bobo idziemy razem ;) napisała Marcelina Zawadzka, koleżanka Gilon z Polsatu

Tak czułam ,że synek jest już z Wami😍Samych pięknych chwil dla Was,cieszcie się sobą ❤️ Gratulacje dodała jedna z internautek

Co dalej w życiu Karoliny Gilon?

Narodziny dziecka to wydarzenie pełne emocji i nowych wyzwań. Fani Karoliny z niecierpliwością czekają na kolejne wpisy i zdjęcia, które pokażą, jak zmienia się życie młodych rodziców. Czy Karolina podzieli się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa? Czy zdradzi imię dziecka? Czas pokaże! Póki co Gilon odpoczywa od prowadzenia programów "Love Island" czy "Ninja Warrior Polska" i w pełni chce skupić się na macierzyństwie!

Karolinie i Mateuszowi serdecznie gratulujemy!

