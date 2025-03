W tym roku Karolina Pisarek i Roger Salla będą obchodzić swoją trzecią rocznicę ślubu. Para często chwali się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych i nie ukrywają, że są ze sobą szczęśliwi. Teraz modelka nieco zaskoczyła, gdy opublikowała zdjęcie w sukni ślubnej i welonem pisząc, że "znowu to zrobiła". Internauci są zachwyceni!

Ślub Karoliny Pisarek i Rogera Salli

Karolina Pisarek i Roger Salla wzięli ślub 10 czerwca 2022 roku podczas plenerowej ceremonii w Pałacu i Folwarku Łochów. Wesele przyciągnęło wielu znanych gości, takich jak Klaudia El Dursi, Magdalena Pieczonka, Natsu oraz Marcin Dubiel. Przygotowany specjalnie na tę okazję pierwszy taniec pary młodej został zrealizowany pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej.

Uroczystość zachwyciła eleganckimi dekoracjami w jasnych tonacjach oraz olśniewającą suknią ślubną Karoliny Pisarek, która idealnie wpisywała się w klimat luksusowego przyjęcia. Kreacja wyróżniała się klasycznym krojem z długim trenem oraz zdobieniami, które dodawały jej wyjątkowego blasku. Suknia idealnie komponowała się z luksusową atmosferą uroczystości, podkreślając bajkowy klimat całego wydarzenia. Modelka olśniewała w kreacji, która podkreślała jej sylwetkę i wpisywała się w najnowsze trendy ślubne.

Karolina Pisarek ponownie w białej sukni

Niespodziewanie na Instagramie Karolina Pisarek opublikowała zdjęcie w krótkiej, ale stylowej sukni ślubnej i długim welonem. Modelka nie stanęła na ślubnym kobiercu drugi raz, tylko pochwaliła się kolejną sesją zdjęciową, która miała miejsce w słonecznej Hiszpanii.

O mój Boże, znowu to zrobiłam!!! Żartuję, oto kulisy mojej ostatniej kampanii w Hiszpanii. Mam nadzieję, że spodoba wam się ten słoneczny powrót do przeszłości tak samo jak mi – napisała modelka.

Internauci są zachwyceni nową sesją zdjęciową modelki. W komentarzach aż roi się od komplementów i miłych słów.

Zdjęcia jak z filmu !!!!

Woow! Karola wyglądasz pięknie

Śliczna, urocza, cudowna I uśmiechnięta Kobieta. WOW – piszą internauci.

Historia miłości Karoliny Pisarek i Rogera Salli

Karolina Pisarek, znana modelka i influencerka, oraz Roger Salla, wiceprezes ds. finansów w firmie zajmującej się branżą e-commerce, tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Ich historia miłości rozpoczęła się w nietypowy sposób, a rozwijała się dynamicznie, prowadząc do zaręczyn i hucznego ślubu.​

Karolina i Roger poznali się w klubie sportowym, gdzie modelka trenowała tajski boks. To właśnie tam, podczas jednego z treningów, między nimi zaiskrzyło. Ich relacja szybko nabrała tempa, a już po kilku miesiącach znajomości zdecydowali się na kolejny krok.​

W sierpniu 2021 roku, podczas romantycznych wakacji na Malediwach, Roger oświadczył się Karolinie. Zorganizował dla niej kolację na plaży, podczas której na billboardzie pojawiło się pytanie: "Wyjdziesz za mnie?" (oryg. "Will you marry me?"). Modelka była kompletnie zaskoczona i wzruszona, a zaręczyny stały się głośnym wydarzeniem w mediach.​

10 czerwca 2022 roku Karolina i Roger powiedzieli sobie sakramentalne "tak" podczas ceremonii, która odbyła się w kompleksie Pałac i Folwark Łochów pod Warszawą. Uroczystość była pełna przepychu i elegancji, a wśród gości znalazły się znane postacie ze świata show-biznesu. Para młoda zadbała o każdy detal, aby ten dzień był wyjątkowy zarówno dla nich, jak i dla zaproszonych gości.​

