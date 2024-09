Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa przez lata tworzyli jeden z bardziej intrygujących związków w polskim show-biznesie. Jak to w związkach, również u tej pary zdarzały się wzloty i upadki. Pierwszy raz została przyłapana przez paparazzi w objęciach w 2018 roku. Jednak dopiero jesienią 2020 roku na Instagramie zaczęły pojawiać się potwierdzenia, że Rozbicki i Wieniawa są razem w związku. Nie zabrakło wtedy kadrów z wypoczynku w górach i wakacji na Zanzibarze. To właśnie te zdjęcia potwierdziły związek aktorów.

Reklama

Jak wygląda relacja Nikodema Rozbickiego i Julii Wieniawy?

Julia Wieniawa pod koniec 2020 roku podczas rozmowy z magazynem "Gala" przyznała, że jej serce znowu jest zajęte. Przypomnijmy, że wcześniej tworzyła ona związek z Antkiem Królikowskim.

Teraz znów jestem w związku i postaram się pielęgnować i chronić swoją przestrzeń prywatną. Oczywiście nie mam zamiaru jej całkowicie ukrywać. Ale nie chcę, żeby media próbowały niszczyć moją relację - powiedziała lata temu w rozmowie z 'Galą' Julia Wieniawa.

Na próżno było szukać wspólnych zdjęć z eventów Julii i Nikodema. Jednak w 2011 roku nastąpił przełom w tej sprawie. Zakochani zapozowali razem na ściance w ramach "Mastercard Off Camera". Jednak po wspólnych latach razem okazało się, że nie wszystko jest tak kolorowe i proste, jak myśleli fani. Para postanowiła się rozstać.

Nie jesteśmy już razem, ale mamy dla siebie ocean dobroci i międzygalaktyczną więź.Pozdro z Londynu! #cukierekalbopsikus - wyjawił po pierwszym rozstaniu Nikodem Rozbicki.

Zobacz także: 32-letni Nikodem Rozbicki pokazał zdjęcie ze ślubu. Suknia panny młodej to istne cudo

W sieci pojawiały się zdjęcia aktora i aktorki, które pokazywały, że łączy ich niesamowita więź, jaką jest przyjaźń. Po jakimś czasie od rozstania zaczęto spekulować, że para do siebie wróciła, co okazało się prawdą. W maju 2023 roku Wieniawa potwierdziła powrót do Nikodema. Jednak szczęście nie trwało długo. Aktor postanowił wylecieć do Stanów Zjednoczonych, aby rozpocząć naukę w legendarnej szkole Lee Strasberga, gdzie szlifował swój warsztat aktorki.

Zobacz także

East News / Beata Zawrzel/REPORTER

Początkowo wracał na eventy swojej ukochanej, jednak po jakimś czasie w sieci zrobiło się cicho i nadaremno było szukać nowych wspólnych fotografii Wieniawy i Rozbickiego. Plotki o rozstaniu okazały się prawdą, kiedy to Wieniawa w rozmowie z "Pomponikiem" potwierdziła, że jest singielką. Po rozstaniu postanowiliśmy zapytać Julkę, czy uważa, że przyjaźń po miłości może istnieć.

Do tej pory nie istniała, ale akurat w tym przypadku, myślę, że może istnieć - odpowiedziała nam Julia Wieniawa.

Julia Wieniawa podkreśliła, że z Nikodemem Rozbickim jest inaczej. Jak przyznała, "kontakt się jednak zawsze urywa, bo musi". Co ciekawe na profilach instagramowych zarówno Julki jak i Nikodema nie zniknęły wspólne zdjęcia, a pod nimi pojawiają się nawet nowe komentarze od zawiedzionych fanów, którzy myśleli, że to uczucie będzie wieczne.

Nadal są ze sobą? - pojawił się komentarz pod jednym ze wspólnych zdjęć byłej pary na profilu Julii Wieniawy.

U Nikodema zdjęć z Julką jest jeszcze więcej, a fani spekulują, czy może nie znikają one, bo para zakłada kolejny powrót?

Piękna z was para.

Wróćcie do siebie... Byliście najbardziej pozytywną parą w show-biznesie - czytamy pod zdjęciem u Nikodema Rozbickiego.

Reklama

Była para nie odniosła się do tych komentarzy i nic nie wskazuje na to, że szykuje się wielki powrót. Jednak trzymamy kciuki, aby zarówno w sercu Julki, jak i Nikodema pojawiła się miłość.