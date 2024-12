Julia Wieniawa i Maciej Zakościelny należą do grona najpopularniejszych polskich aktorów. Zarówno piękna 25-letnia artystka, jak i 44-letni aktor są rozchwytywani i zagrali w wielu hitowych polskich produkcjach. Obydwoje są również uzdolnieni muzycznie i tanecznie. Czy wspólne pasje i ta sama branża sprawiły, że między Wieniawą a Zakościelnym, utworzyła się bliższa relacja? Do sieci trafiło wymowne nagranie, które zelektryzowało fanów oraz media. Jeden z portali uzyskał też zaskakujący komentarz na temat wieczoru, który ostatnio spędzili razem Wieniawa i Zakościelny.

Wymowne nagranie z Julią Wieniawą i Maciejem Zakościelnym trafiło do sieci

Julia Wieniawa ma już za sobą kilka medialnych związków. Głośno było między innymi o jej relacji z Antonim Królikowskim, Aleksandrem Baronem czy Nikodemem Rozbickim. Jak jednak wiadomo, od pewnego czasu była singielką i skupiła się na rozwoju swojej kariery, a my na bieżąco słyszeliśmy o jej kolejnych sukcesach zawodowych. Wieniawa między innymi została jurorką "Mam Talent" i świetnie spisała się w tej roli. Nic więc dziwnego, że produkcja zaprosiła ją do udziału w kolejnej edycji hitowego show TVN.

Z kolei na początku 2024 roku dowiedzieliśmy się, że Maciej Zakościelny rozstał się z partnerką, Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Po jego udziale w "Tańcu z gwiazdami" fani zastanawiali się, czy przypadkiem przystojnego aktora nie połączyło coś więcej z jego taneczną partnerką. Te plotki jednak szybko zostały zdementowane, ale teraz znów zrobiło się głośno wokół przystojnego aktora, a to wszystko przez wieczór, który ostatnio spędził właśnie z... Julią Wieniawą!

Portal "Świat Gwiazd" dowiedział się, że w nocy z wtorku na środę Maciej Zakościelny i Julia Wieniawa spędzili czas w popularnym warszawskim lokalu przy placu Zbawiciela. Według informacji ustalonych przez w/w serwis, udali się tam razem po premierze filmu “Dalej jazda”, w którym uczestniczyła sama Julia.

Spędzili ze sobą kilka godzin, długo dyskutując przy barze, a później przy stoliku. Wzbudzili zainteresowanie gości, bo ciężko nie rozpoznać Julii Wieniawy czy Macieja Zakościelnego. Widać, że było między nimi flow, wymienili się kilkoma czułymi gestami, w pewnym momencie się przytulili - twierdzi informator ,,Świata Gwiazd''

To jednak nie wszystko! Informator portalu zdradził także, co działo się po tym, jak Wieniawa i Zakościelny opuścili lokal. Co więcej, pojawiło się również wymowne nagranie z tego momentu!

Wyszli ze środka jako ostatni goście. W tempie błyskawicy wsiedli razem do taksówki, trzymając się za ręce. Maciej niczym prawdziwy dżentelmen otworzył Julce drzwi. Pojechali w kierunku warszawskiego Mokotowa, czyli dzielnicy, w której mieszka aktor - zdradziło źródło ,,Świata Gwiazd''

Postanowiliśmy poprosić o komentarz w tej sprawie samych zainteresowanych. Póki co Julia Wieniawa nam nie odpowiedziała, a z kolei Maciej Zakościelny sprytnie wymigał się od odpowiedzi.

Ładne zdjęcie przynajmniej. Dobrego dnia - odpowiedział nam wymownie Maciej Zakościelny

Jak myślicie, rzeczywiście może być coś na rzeczy, czy jednak to tylko przyjacielskie gesty?

