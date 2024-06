W ostatnich tygodniach na próżno szukać wspólnych zdjęć Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego, a w mediach aż huczy od plotek o ich rozstaniu. Również najnowsze zdjęcia, jakie aktor opublikował w mediach społecznościowych, nie napawają optymizmem. Z okazji 32. urodzin Rozbicki podzielił się kilkoma fotografiami, a na jednym z nich zapozował ze znaną aktorką - nie jest to jednak Julia Wieniawa.

Nikodem Rozbicki nie spędził urodzin z Julią Wieniawą

Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Para ma za sobą już jedno rozstanie w 2022 roku, ale po krótkiej przerwie postanowili do siebie wrócić. Wiele wskazuje na to, że para obecnie może znowu przechodzić kryzys. Nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu Nikodem Rozbicki mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie szlifuje swój warsztat aktorski w prestiżowym Instytucie Lee Strasberga w Los Angeles. Szansa na rozwój oznaczała, że Nikodem i Julia muszą żyć w związku na odległość. Plotki o rozstaniu gwiazdorskiej pary zaczęły nasilać się, gdy Rozbicki przyjechał na majówkę do Polski, a Wieniawa postanowiła wyjechać z przyjaciółmi! Również najnowsze zdjęcia z urodzin aktora nie napawają optymizmem, bowiem na próżno szukać na nich Julii Wieniawy.

Nikodem Rozbicki postanowił udostępnić na Instagramie kilka fotografii ze swoich 32. urodzin, aktor pokazał m.in. zdjęcie, jak przytula się ze znaną aktorką Alicją Bachledą-Curuś. Para na zdjęciu wydawała się być w doskonałych nastrojach, a uśmiech nie schodził z buz Rozbickiego.

Mimo nauki za oceanem, na początku lutego, Nikodem Rozbicki zdecydował się na romantyczny gest względem ukochanej Julii Wieniawy i przyleciał do Polski na 3 dni po to, aby się z nią zobaczyć.

Przyleciałem na chwilę - zobaczyć moją ukochaną(...) Jula bierze na siebie takie duże, stresujące wyzwania i to jest niezwykle fascynujące, inspirujące i robiące wrażenie, że nie ma rzeczy, których by się bała - mówił wówczas Nikodem Rozbicki w rozmowie z Pudelkiem.

Czyżby Julia Wieniawa nie zdecydowała się na podróż do Stanów na urodziny ukochanego? Zastanawiające jest również to, że pod ostatnimi zdjęciami Nikodema nie ma żadnych "lajków" od Wieniawy. Myślicie, że para faktycznie nie jest już razem?

