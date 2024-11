W połowie czerwca Julia Wieniawa potwierdziła, że jej długoletni związek z Nikodemem Rozbickim to już przeszłość. Para rozeszła się w zgodzie i po rozstaniu widziani byli wspólnie na premierze filmu, gdzie Nikodem grał jedną z głównych ról. Teraz aktor, choć zazwyczaj jest mało wylewny w sieci, zdecydował się wrzucić wymowny kadr, na którym pozuje z blondwłosą pięknością! Jego serce jest już zajęte? Pod wspólną fotografią aktor napisał kilka słów i zdradził, jak nazywa się jego towarzyszka.

Nikodem Rozbicki już zapomniał o Julii Wieniawie? Zdjęcie aktora z blondwłosą pięknością mnie zaskoczyło!

Nikodem Rozbicki to jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia i wiele osób może kojarzyć go z takich produkcji jak: "Listy do M. 2", "Listy do M. 3", "Kochaj!", "Dywizjon 303" czy "Obietnica". Aktor, jakiś czas temu zdobył się na ogromne poświęcenie i by rozwijać swoje umiejętności sceniczne, wyjechał aż do Stanów Zjednoczonych, gdzie kształcił się w prestiżowej szkole Lee Strasberga. Jego wyjazd na drugi koniec świata odbił się na jego długoletnim związku z Julią Wieniawą. Para, choć początkowo była pozytywnie nastawiona do związku na odległość i młoda aktorka zastanawiała się nawet nad przeprowadzką do ukochanego, nie przetrwała tego czasu. Informator "Super Expressu" zdradzał wówczas, że "dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza".

Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi, w zasadzie są już tylko przyjaciółmi - przekazał informator 'Super Expressu'.

Pierwsze pogłoski o tym, że nie układa im się w związku, zaczęły pojawiać się już w majówkę, gdy Wieniawa wyjechała z przyjaciółmi, mimo iż jej ukochany właśnie przyleciał do Polski. Niedługo później Julia Wieniawa była widziana na weselu znajomych sama, a Nikodem w tym samym czasie świętował swoje urodziny, w towarzystwie nowych koleżanek. W internecie zaczęło więc roić się od plotek w tym temacie i po ponad miesiącu spekulacji Wieniawa zabrała głos i potwierdziła rozstanie z ukochanym. Jakiś czas temu mieliśmy okazję porozmawiać z Julią i zapytaliśmy ją, o to czy przyjaźń po miłości może istnieć. Aktorka nie wahała się z odpowiedzią i wyznała, że w przypadku Nikodema jest inaczej niż w przypadku pozostałych jej ex partnerów!

Do tej pory nie istniała, ale akurat w tym przypadku, myślę, że może istnieć - mówiła Julia przed naszą kamerą.

Nikodem Rozbicki aktualnie skupia się jednak na pracy i zdaje się nie mieć z Julią żadnego kontaktu. 32-latek rzadko dodaje również treści na swojego Instagrama, dlatego nowe zdjęcie, jakie pojawiło się na jego profilu, zaskoczyło wszystkich. Aktor na fotografii przytula się do swojej blondwłosej towarzyszki i zdecydował się zdradzić jej tożsamość, a także oficjalnie powitać ją na planie serialu "Bracia".

Do obsady 'Bracia' dołączyła Katarzyna Gałązka. Witaj na pokładzie! - napisał Nikodem.

Oglądacie serial "Bracia" z udziałem Nikodema Rozbickiego?

