Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki oficjalnie nie są już parą. Wiele osób zastanawia się kiedy byli zakochani, zdążyli się rozstać, bowiem sławny aktor od dłuższego czasu przebywa poza granicami naszego kraju. Czyżby Nikodem i Julia zerwali przez telefon? W lutym tego roku między nimi było jeszcze dobrze i nic nie wskazywało, że ich związek może się zakończyć.

Kiedy doszło do rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego?

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki od 2018 roku tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Jednak w ich relacji nie brakowało przeszkód i w 2022 roku pojawiła się informacja o ich zerwaniu. Mniej więcej po pół roku ich drogi ponownie się skrzyżowały i wydawać by się mogło, że wreszcie doczekaliśmy się szczęśliwego zakończenia.

Para nie ukrywała, że jest ze sobą bardzo szczęśliwa, a sielanka między Julią a Nikodemem Rozbickim trwała do czasu jego wyjazdu do USA. 32-latek postanowił spełniać marzenia i wyjechał do legendarnej szkoły Lee Strasberga szlifować swój warsztat aktorki. Początkowo piosenkarka nie wykluczała, że dołączy do ukochanego.

Jeszcze w lutym tego roku 32. latek przyleciał do Polski na 3 dni tylko po to, by wspierać ukochaną Julię na jednej z branżowych imprez.

Przyleciałem na chwilę - zobaczyć moją ukochaną(...) Jula bierze na siebie takie duże, stresujące wyzwania i to jest niezwykle fascynujące, inspirujące i robiące wrażenie, że nie ma rzeczy, których by się bała - mówił wówczas Nikodem w rozmowie z Pudelkiem.

Jednak z czasem zakochani mieli przestać sobie radzić ze związkiem na odległość.

Dla Julii związek na odległość kompletnie się nie sprawdza. Jest osobą, która wymaga dużo uczucia i atencji, ale też fizycznej bliskości, a tego nie dostaje. Jak sama twierdzi - w zasadzie są już tylko przyjaciółmi (...) Każde z nich rozumie, że to drugie ma swoje potrzeby. Kontakty online tego nie załatwią - zdradził informator SE.

Wydaje się, że pierwsze problemy w ich związku zaczęły pojawiać się na początku maja. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki spędzili osobno majówkę i mniej więcej od tego czasu 25-latka nie "lajkowała" postów byłego ukochanego. Nie pojawiła się również na urodzinach Nikodema, które aktor świętował na początku czerwca. Gwiazdor nie narzekał jednak na samotność, towarzyszyło mu pokaźne grono nowych koleżanek. Również Julia Wieniawa wybrała się niedawno na wesele przyjaciół z kolegą.

Spodziewaliście się rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego?

