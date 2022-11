Kulisy rozstania Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego: "Obyło się bez żadnych dramatów"

Julia Wieniawa mimo tego, że jest jedną najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia i jest bardzo aktywna w Internecie, już teraz potrafi rozgraniczać to czym chce się dzielić w sieci, od tego co chciałaby zachować tylko dla siebie. I chociaż jej związek z Nikodemem Rozbickim nie jest już tajemnicą, a zakochani chętnie pokazują się razem, to wciąż niewiele mówią na temat swoich uczuć i historii swojego związku. Teraz aktorka zrobiła wyjątek i w szczerym wywiadzie z Żurnalistą, zdradziła nieco smaczków na temat swojego związku. Okazuje się, że z Nikodemem Rozbickim znają się już od dawna a ich związek miał sporo wzlotów i upadków na przestrzeni tych lat. Zobacz także: Julia Wieniawa wbija szpilę Baronowi! "Krótka pomyłka" komentuje związek z muzykiem Julia Wieniawa o związku z Nikodemem Rozbickim Julia Wieniawa udzieliła szczerego wywiadu, w którym zdradziła sporo ze swojego życia osobistego. Zapowiadając efekty rozmowy na swoim Instagramie, sama przyznała, że nie spodziewała się, że tak bardzo się otworzy. Najpopularniejsza polska aktorka młodego pokolenia skomentowała nawet swój głośny związek z Baronem , a jej słowa mogą mu się nie spodobać. Julia Wieniawa przyznała, że był w jakimś stopniu spowodowany presją mediów i chociaż świadomie zdecydowali się dać sobie szansę, to nie miało to przyszłości: Bardzo lubię tę osobę, ale to była krótka pomyłka - podsumowała związek z Baronem. Dziś Julia Wieniawa jest w szczęśliwym związku z Nikodemem Rozbickim , ale początki swojej znajomości i rodzącego się uczucia utrzymywali z dala od mediów. W wywiadzie z Żurnalistą aktorka przyznała, że miłość do Nikodema Rozbickiego nie była miłością od pierwszego wejrzenia. Oboje nie byli pewni tego, co do siebie czują, kilkukrotnie się...