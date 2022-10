Fani nie wierzą w rozstanie Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego! "To chyba psikus"

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Aktorska para co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych swoje nowe zdjęcia, a Internauci trzymają za nich kciuki i piszą wprost, że Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki idealnie do siebie pasują. Ostatnio to aktor pokazał ich wspólne zdjęcia, które zostały zrobione na schodach kościoła. Para zapewne wybrała się na ślub znajomych, a uwagę fanów gwiazdy zwróciła jej stylizacja. Julia Wieniawa w tiulowej sukni wyglądała jak gwiazda Hollywood. Sami zobaczcie! Julia Wieniawa zachwyca w sukience od Lany Nguyen za 1,8 tys. zł Julia Wieniawa to jedno z najgorętszych nazwisk w polskim show-biznesie. Aktorka, niezmiennie od lat inspiruje swoim stylem, a pod każdym kolejnym zdjęciem pojawiają się pytania o marki ubrań, które nosi. Tym razem Julia Wieniawa zachwyciła koktajlową sukienką w jasnym kolorze. Tiulowy model od Mini Waves Lany Nguyen kosztuje 1,8 tys. zł i prezentuje się bosko, co zresztą dostrzegli Internauci i pod wspólny zdjęciem Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego komplementują stylizację aktorki. Przepięknie razem wyglądacie 👏❤️ Julia, wyglądasz przepięknie! 😍🔥 Turbo mega sukienka👏 Teraz to już będzie toooo 🔥😍 Cudownie się na Was patrzy, dużo szczęścia Zobacz także: Julia Wieniawa w sukience z H&M. Ten model to hit lata 2021 Fani pary kibicują im i piszą wprost, że doskonale razem wyglądają. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki przed kościołem nie szczędzili sobie czułości. Widać, że są bardzo zakochani. Sami spójrzcie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...