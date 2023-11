1 z 5

Mogli jeszcze długo być gorącą parą show-biznesu. Ale nowy rok Julia Wieniawa i Antoni Królikowski rozpoczną jako single. Dlaczego się rozstali?

To była para idealnie skrojona na potrzeby show-biznesu. Młodzi, piękni, mający olbrzymi wpływ na rówieśników. Niestety, na początku grudnia związek Julii Wieniawy (20) i Antoniego Królikowskiego (30) przeszedł do historii. Rozstali się z klasą, ale chyba bezpowrotnie. W Wigilię, w dniu 20. urodzin aktorki, Królikowski opublikował na Instagramie wyjątkowy teledysk do piosenki „Nie muszę” Wieniawy. Bohaterką jednominutowego filmiku była sama Julia – nagrywana w prywatnych sytuacjach, na spacerze, na plaży… „Wszystkiego najlepszego @juliawieniawa. To były dwa wspaniałe lata, dziękuję!”, napisał aktor i to było jedno z najbardziej wzruszających pożegnań w show-biznesie w ostatnich latach. Część fanów wciąż wierzy, że Antoni i Julia jeszcze wrócą do siebie. Ale na razie nic na to nie wskazuje. Oboje ten rozdział w życiu uznali za zamknięty. Dlaczego ich historia nie miała happy endu?

