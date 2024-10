Nikodem Rozbicki to polski aktor i muzyk, który zdobył popularność dzięki swoim wszechstronnym talentom i charyzmatycznym występom na ekranie. Od momentu debiutu szybko zyskał uznanie zarówno w branży filmowej, jak i muzycznej. Jego dynamiczna kariera sprawiła, że stał się jedną z najbardziej obiecujących postaci młodego pokolenia w polskim show-biznesie.

Nikodem Rozbicki pokazał zdjęcie z bratem

O Nikodemie Rozbickim ostatnio zrobiło się głośno nie tylko ze względu na talent, ale również na rozstanie z piosenkarką i aktorką Julią Wieniawą. Para od 2018 roku była w związku jednak uczucie nie przetrwało próby czasu, a para parę miesięcy temu ogłosiła definitywne rozstanie. Zarówno Wieniawa jak i Rozbicki skupili się na karierze. Tym razem aktor postanowił pochwalić się swoim fanom niecodziennym widokiem, a mianowicie pokazał, jak spędza czas z najbliższymi. Na Instagramie opublikował nagranie i zdjęcie ze swoim bratem Tymoteuszem. Widać, że młody Rozbicki ma podobny styl do swojego brata, a nawet i uśmiech. Zdjęcie, dodane przez starszego brata przedstawia Nikodema i Tymoteusza w lustrzanym odbiciu. Mężczyźni wybrali się na premierę filmu "Kulej. Dwie strony medalu".

Panowie są niezwykle podobni do siebie. Zdecydowanie łączą ich ostre rysy twarzy i intrygujące spojrzenie. To nie pierwszy raz, kiedy u boku Nikodema pojawił się młodszy brat. Jakiś czas temu bracia wystąpili wspólnie na kanapie śniadaniówki "Dzień dobry TVN". Tymoteusz Rozbicki wyjawił wtedy, że ma w planach dostać się do szkoły aktorskiej i iść w tym samym kierunku, co jego starszy brat.

Nagrywam self-tape'y. Parę razy miałem sytuację, że już miałem jechać na plan, ale to się kończyło jednak fiaskiem, więc w tym zawodzie nie ma nic pewnego. Trzeba mieć dużo szczęścia, ale też temu szczęściu pomóc - mówił wtedy brat Nikodema.

Nikodem Rozbicki do filmówki dostał się dopiero za drugim razem, dlatego dzielnie wspierał brata, aby również jego marzenia się spełniły. Widać, że Nikodem i Tymoteusz mają ze sobą świetny kontakt i chętnie spędzają wspólne chwile. Bracia Rozbiccy zagrali nawet razem w teledysku do utworu Kamila Zawiślaka tworzącego pod pseudonimem Wishlake.

Już wtedy fani popędzili z komentarzami, że bracia wyglądają, jak dwie krople wody.

Jesteście jak dwie krople wody.

Zdjęcie skomentowała nawet sama Julia Wieniawa, która była wtedy w związku z Nikodemem.

No i teraz Julia musi leczyć chorego Nikusia - napisała Julka.

Z taką pomocą medyczna raczej Niki szybko dojdzie do zdrowia - odpisał Tymoteusz.

Co wiemy o Nikodemie Rozbickim?

Nikodem Rozbicki urodził się 4 października 1992 roku w Warszawie. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczął już jako młody chłopak i z czasem rozwinął swoje umiejętności, które pozwoliły mu wejść na profesjonalną scenę filmową. Jego przełomową rolą był występ w filmie "Bejbi Blues" (2012) w reżyserii Katarzyny Rosłaniec. Ta produkcja przyciągnęła uwagę krytyków i widzów, co otworzyło mu drzwi do dalszych, bardziej znaczących ról. Rozbicki wystąpił także w wielu innych popularnych filmach i serialach, takich jak "Listy do M. 3", "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" oraz "Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3". Jego naturalność przed kamerą, charyzma i zdolność do oddania różnorodnych emocji sprawiają, że jest chętnie angażowany zarówno do komedii romantycznych, jak i poważniejszych dramatów.

Oprócz aktorstwa Nikodem Rozbicki jest również utalentowanym muzykiem. Interesuje się grą na różnych instrumentach i komponuje własne utwory. Jego styl jest często opisywany jako nonszalancki i pełen indywidualności. Aktor zazwyczaj utrzymuje swoje życie prywatne z dala od świateł reflektorów, choć w mediach nie brakuje spekulacji na temat jego związków i relacji. Nikodem Rozbicki jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem zawodowym i pasjami z fanami. Regularnie publikuje zdjęcia i filmy, pokazując kulisy swojej pracy na planie filmowym, momenty z życia codziennego oraz podróże. Rozbicki angażuje się również w różne inicjatywy społeczne i charytatywne. Wspiera akcje, które promują świadomość ekologiczną oraz pomoc potrzebującym.

