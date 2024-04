Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki zaczęli się spotykać w 2020 roku. Para nawet zamieszkała ze sobą. Co się okazało, Nikodem zdecydował się na naukę za oceanem, w instytucie Lee Strasberga. Związek Juli i Nikodema przechodzi próbę odległości, co nie jest prostą sprawą.

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki są razem?

Po wyjeździe Nikodema Rozbickiego do Los Angeles w mediach zrobiło się głośno o rzekomym kryzysie, a także rozstaniu z Julią Wieniawą. Plotki zostały zdemontowane po tym jak aktor przyjechał do Polski. Zjawił się dokładnie na galę "Bestsellery Empiku", gdzie wspierał swoją ukochaną podczas występu.

Przyleciałem na chwilę - zobaczyć moją ukochaną i zobaczyć Bestsellery Empiku - komentował wtedy Nikodem w rozmowie z Pudelkiem.

Chwilowy powrót Rozbickiego uspokoił fanów, aż do teraz kiedy to aktor pochwalił się swoją nową przyjaciółką i znowu się zaczęło... Nikodem chętnie dzieli się relacjami, co przeżywa w USA. W rozmowie z Pudelkiem, na pytanie, czy poznał w Los Angeles, kogoś znanego niechętnie odpowiedział:

Poznałem jedną dziewczynę, która jest moją bardzo dobrą kumpelą, z którą się trzymam. Ona jest z takiej bardzo popularnej rodziny aktorskiej w LA, ale chyba nie chcę o tym gadać (...) Jak będziecie spostrzegawczy, to ją odnajdziecie po moim Instagramie.

Minęło trochę czasu od tej rozmowy i tajemnica została rozwiązana. Okazuje się, że aktor zaprzyjaźnił się z Scout LaRue Willis. Rozbicki niedawno pojawił się nawet na jej koncercie, czym pochwalił się na Instagramie, nazywając ją przyjaciółką.

Dziś byłem na koncercie mojej scenicznej partnerki i cudownej duszy z lokalnej społeczności. Dziękuję Scout LaRue Willis! Jesteś wyjątkowym nieczłowiekiem i słodką przyjaciółką - napisał aktor.

Willis znana jest z takich produkcji jak: "Breakfast of Champions", "The Scarlet Letter", czy "Bandits". Aktorka i piosenkarka jest córką Demi Moore i Bruce'a Willisa.

Celebryci komentują sobie nawet wzajemnie zdjęcia. Scout pod zdjęciem wielkanocnych dań na profilu Nikodema napisała:

Och, to wygląda dobrze!!!

Fani czujnie obserwują social media Rozbickiego i Wieniawy, zauważając braki relacji pod zdjęciami, czy też komentarzy. Rzeczywiście można zauważyć, że ukochana "nie lubi" każdego zdjęcia swojego partnera, ale czy to jest najważniejsze? Zdecydowanie nie! Natomiast pod zdjęciem Nikodema, które zostało dodane dwa tygodnie temu, nie mogło zabraknąć komentarza Wieniawy.

Każdej nocy umiera niejeden człowiek. Każdego dnia giną miliony wspomnień. Każdy chciałby kochać i trwać. W końcu wszyscy umieramy. Raz na jakiś czas // - napisał Nikodem.

Piękny tekst, piękne zdjęcia, wszystko piękne - skomentowała Julia.

Widać, że piosenkarka wspiera swojego partnera w planach zawodowych i jest z nim blisko pomimo odległości, jaka ich łączy. Myślicie, że po powrocie Nikodema fani będą mogli spodziewać się kolejnych pozytywnych informacji dotyczących związku Wieniawy i Rozbickiego?

