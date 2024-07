Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki jakiś czas temu postanowili się rozstać. Para była ze sobą kilka lat, ale nie wszyscy pamiętają, że w 2013 roku to Maffashion była bliska sercu aktora. Teraz ich drogi ponownie się skrzyżowały, a to wszystko za sprawą nowego singla Wieniawy. Musicie to zobaczyć!

Nikodem Rozbicki komentuje nagranie Maffashion

Wygląda na to, że Julia Wieniawa zaczęła układać sobie życie na nowo. Po rozstaniu z Nikodemem Rozbickim piosenkarka została przyłapana ze znanym muzykiem, a chwilę później ogłosiła premierę swojego najnowszego singla "Sobą tak". Jak to czasami bywa w branży show-biznesu, celebrytki starają się wspierać swoje wzajemne dokonania i w tym przypadku nie było inaczej. Wczoraj odbyła się oficjalna premiera utworu JuliiWieniawy, na której zjawiły się topowe nazwiska show-biznesu, a na Instagramie jej koleżanka-Maffashion zamieściła filmik do wspomnianej wcześniej piosenki. Wyraźnie utożsamia się ze słowami singla, takimi jak:

Jeszcze nigdy się nie czułam sobą tak, chociaż już myślałeś, że mnie dobrze znasz - śpiewa Julia.

Wygląda na to, że zarówno Wieniawa, jak i Maffashion odnalazły swoje szczęście i wszystko zaczęło układać się prawidłowo. Nieoczekiwanie jednak głos zabrał Nikodem Rozbicki, który był niegdyś z Maffashion! Teraz gdy dwie jego ex tak dobrze się ze sobą dogadują, aktor postanowił przypomnieć o sobie i napisał:

Haha, double trouble( podwójne kłopoty- przep. red.) Love it!

Na odpowiedź Julii Kuczyńskiej nie musiał długo czekać:

Uniwersalny tekst - odpisała celebrytka.

Przypominamy, że w 2013 roku Maffashion i Nikodem Rozbicki byli parą. Okazuje się, że celebryci spędzili ze sobą dwa lata, o czym wspomniała kiedyś Maffashion na swoim Instagramie:

Byliśmy razem ponad dwa lata. Nikodema bardzo lubię, cenię i szanuję. Jego najbliższą rodzinę i znajomych także - mówiła Maff.

Obecnie plotkuje się, że Maffashion jest związana z Michałem Danilczukiem, z którym w ostatnim czasie była na Openerze. Wygląda na to, że to właśnie przy nim odnalazła siebie i zyskała szczęście.

Jak myślicie, co miał na myśli Nikodem pisząc" double trouble" pod nowym nagraniem Maffashion?

