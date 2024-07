Wczoraj wieczorem w Kopenhadze odbyła się pierwsza próba naszych reprezentantów przed majowym konkursem Eurowizji. Na scenie zgodnie z zapowiedziami wystąpiła Cleo w towarzystwie tancerek z zespołów "Mazowsze i Śląsk". Nasz występ wzbudził ogromne zainteresowanie dziennikarzy, którzy wcześniej mieli okazję zobaczyć teledysk do "My Słowianie". Cleo jako jedyna po swoim wykonaniu została nagrodzona oklaskami przez zgromadzonych. Przypomnijmy: Konferencja Donatana i Cleo po próbie. Szwedzki dziennikarz zarzucił nam seksizm

O wyborze Donatana i Cleo zdecydowała komisja zebrana wokół Telewizji Polskiej w skład której wchodzili znawcy zarówno polskiej muzyki jak i specyfiki konkursu. O takim kroku zdecydowały oszczędności i chęć powtórzenia sukcesu sprzed dokładnie dwudziestu lat, kiedy to Edyta Górniak z utworem "To nie ja" zajęła najwyższe miejsce w historii Polski w konkursie. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z takiego obrotu spraw, spora część sympatyków Eurowizji uważa, że o wyborze naszego reprezentanta powinni decydować widzowie i słuchacze w specjalnym głosowaniu. Głos w sprawie zabrała Maria Szabłowska, zasiadająca w jury.



Wybierając piosenki, kraje uczestniczące w konkursie zawsze kierują się jakimiś względami. Mieliśmy przerwę. Jesteśmy tylko w półfinale. Za karę, że wystawialiśmy piosenki, które przegrywały. Rozumowanie było zatem takie, żeby w ogóle wyjść z półfinału - bo to już byłby sukces. I żeby nie stało się tak, że za karę znów nie będziemy startować. Jako, że ten konkurs to spektakl, widowisko - trudno nazwać go przecież koncertem - szansę mają przede wszystkim utwory interesujące wizualnie. "My Słowianie" spełnia te kryteria. Ma miliony odsłon. I nie są to jedynie "polskie wejścia". Okazuje się, że to zauważalny klip, melodia wpada w ucho, w wielu krajach stała się popularna, może dostawać głosy. Rozmawiałam niedawno z reprezentantami Armenii na Eurowizję i zapytałam, czy zna polskiego kandydata. - Tak, oczywiście, taki taneczny kawałek. I jakie piękne dziewczyny! - zauważył. - czytamy w "Tele Tygodniu".