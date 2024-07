Dziś po raz pierwszy nasi reprezentanci w konkursie Eurowizji Donatan i Cleo wzięli udział w próbach przed majowym konkursem w Kopenhadze. Na scenie zaprezentowali się z utworem "My Słowianie - Slavic Girl", który jest nową wersję ich wielkiego hitu "My Słowianie". Pierwsze wideo, które mogliśmy zobaczyć kilka tygodni temu było bardzo kiczowate i kolorowe, czyli idealne na Eurowizję. Przypomnijmy: Jest już wideo z pierwszej próby Cleo. Jak wypadliśmy?

Przed występem Cleo udzieliła krótkiego wywiadu dla oficjalnej strony konkursu - eurovision.tv. Dziennikarka bardzo chwali sobie naszą reprezentantkę, twierdząc, że jest bardzo sympatyczna.

Utwór "My Słowianie - Slavic Girls" polskich reprezentantów Donatana i Cleo odnosi się do wartości słowiańskich, szczególnie żeńskich. Dlatego Donatan podjął decyzję, że nie wystąpi z Cleo na scenie, po to, żeby show było bardziej fascynujące. Na scenie obok Cleo pojawią się tancerki z zespołu Mazowsze i tancerze z grupy "Śląsk" - czytamy.