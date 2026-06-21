Siostra Tomasza Jakubiaka, Joanna Jakubiak, zamieściła w mediach społecznościowych wzruszające nagranie i wpis z archiwalnymi zdjęciami, przypominając o zmarłym kucharzu. Jakubiak odszedł 30 kwietnia 2025 r. po walce z nowotworem, a 21 czerwca 2026 roku obchodziłby 43. urodziny.

Siostra Tomasza Jakubiaka poruszyła wpisem w 43. rocznicę jego urodzin

Publikacja na profilu Joanny Jakubiak pojawiła się dokładnie w dniu, w którym 43. lata temu urodził się Tomasz Jakubiak. W swojej publikacji pokazała archiwalne kadry, sięgając po zdjęcia z różnych etapów życia brata, także z dzieciństwa, łącząc je też z krótkim nagraniem. W kilku zdaniach siostra Tomasza Jakubiaka dała do zrozumienia, że mimo upływu czasu wciąż świętuje jego urodziny.

Dziś są twoje urodziny. Świętuję. Pewnie sobie gdzieś pływasz. A może akurat coś dziwnego wrzucasz do gara. Może robisz sobie żarty. Może się wzruszasz niepowtarzalnym smakiem. Jedno jest pewne. Wiem, że świętujesz razem z nami. 100 lat napisała Joanna Jakubiak.

Internauci również uczcili pamięć Tomasza Jakubiak, wspominając jego energię, humor i pasję do gotowania, a przede wszystkim to, jak potrafił zarażać optymizmem nawet wtedy, gdy publicznie mierzył się z chorobą. Wiele osób przyznawało też wprost, że nadal trudno im pogodzić się z jego odejściem.

Pamiętamy, to był cudowny chłopak. Nauczyłam się przy nim gotować.

Pamięć o Tomku nie zniknie nigdy.

Jest tu z nami energią. Tego nie zmieni nic.

Wspaniały człowiek, którego nie sposób zapomnieć wspominają Jakubiaka internauci.

Tomasz Jakubiak chorował na nowotwór

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 r. po chorobie nowotworowej. W ostatnich miesiącach życia nie ukrywał, że walczy o zdrowie, relacjonując leczenie w mediach społecznościowych. Zdecydował się również na innowacyjne leczenie w Izraelu.

W tym czasie obok niego byli najbliżsi. Wsparcie dawała mu żona Anastazja, towarzyszyła mu też mama i siostra. Ważnym punktem odniesienia był syn, Tomek, który według relacji bliskich był kimś, kto napędzał Tomasza Jakubiaka do działania i trzymania się planu leczenia.

Niespełna dwa miesiące temu wdowa po Tomaszu Jakubiaku zabrała głos w rocznicę jego śmierci.

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