2 lutego w Warszawie odbyła się głośna premiera spektaklu "Królowe życia" w reżyserii Wojciecha Błacha. Sztuka, określana jako brawurowa komedia pomyłek, przyciągnęła tłumy gwiazd i celebrytów. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Edyta Herbuś, Maja Hyży oraz Aleksandra Hamkało, Kaja Paschalska, czy Sebastian Fabijański.

Spektakl podejmuje tematykę miłości, ambicji i rodzinnych interesów. Pytania o to, kto naprawdę rządzi w domu i w firmie oraz czy można oddzielić biznes od życia prywatnego, stanowią główną oś fabularną sztuki.

Tomasz Oświeciński z 16-letnią córką na czerwonym dywanie

Ogromne zainteresowanie wzbudziło pojawienie się Tomasza Oświecińskiego w towarzystwie jego 16-letniej córki Mai Oświecińskiej. Maja miała na sobie futro, które przyciągnęło spojrzenia obecnych fotoreporterów. Ojciec i córka pozowali razem na czerwonym dywanie, budząc niemałe poruszenie wśród zgromadzonych.

Sebastian Fabijański z pieskiem kradnie show

Nie mniej emocji wywołał Sebastian Fabijański, który na premierę przyszedł... z pieskiem. Czworonożny przyjaciel aktora wzbudził uśmiech na twarzach gości i zgromadzonej publiczności. Aktor chętnie pozował do zdjęć, trzymając pupila w ramionach, co zostało uwiecznione na zdjęciach.

Kto jeszcze pojawił się na premierze?

W obsadzie spektaklu znaleźli się m.in. Sebastian Fabijański, Ilona Janyst, Tomasz Oświeciński, Katarzyna Zawadzka, Honorata Witańska, Piotr Borowski, Kaja Paschalska oraz Aleksandra Hamkało. Na czerwonym dywanie nie zabrakło również efektownych stylizacji. Aleksandra Hamkało zaskoczyła w czerwonych kozakach, Kaja Paschalska wystąpiła w czarnej miniówce, a Maja Hyży postawiła na ekstrawagancką sukienkę zapinaną na guziki.

Goście pozowali przed ścianką, prezentując różnorodne kreacje, które przyciągały wzrok. Sami spójrzcie na zdjęcia z tego eventu!

Wojciech Błach/Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Tomasz Oświeciński z córką/Fot. AKPA

Maja Hyży/Fot. AKPA

Agnieszka Mrozińska/Fot. AKPA

Aleksandra Hamkało/Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Edyta Herbuś/Fot. AKPA

Kaja Paschalska, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Sebastian Fabijański/Fot. AKPA

Zobacz także: