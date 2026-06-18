18 czerwca Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot poinformowali o rozstaniu. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu przekazali, że decyzję o zakończeniu małżeństwa podjęli wspólnie już kilka miesięcy temu. Podkreślili, że mimo rozstania wciąż łączy ich rodzina, wzajemny szacunek oraz wdzięczność za lata spędzone razem. Zapewnili również, że pozostają dla siebie ważnymi osobami i nadal wspólnie troszczą się o wszystko, co przez lata wspólnie zbudowali. Przy okazji zaapelowali do mediów i fanów o uszanowanie ich prywatności w tym szczególnym czasie. Para przez lata tworzyła rodzinę i wychowuje dwójkę dzieci. Ich córka Blanka coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej i zaczyna budować własną ścieżkę zawodową w aktorstwie.

Blanka Kot spełnia się jako aktorka. Widzowie dobrze ją znają

Tomasz Kot ogłosił rozstanie z żoną, z którą wziął ślub 20 lat temu. Owocem ich miłości jest córka Blanka. Córka atora ma dziś 19 lat i idzie w ślady swojego sławnego ojca. Blanka Kot coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność w świecie aktorstwa i powoli buduje własne nazwisko w branży. Córka Kota już może pochwalić się pierwszymi rolami w głośnych produkcjach. Jej ekranowym debiutem była rola w krótkometrażowym filmie "Jeszcze jeden koniec świata". Głośno było także o jej roli w serialu "Wielka woda”. Blanka Kot zagrała również w drugim sezonie popularnej produkcji "Pati”, w której pojawiła się m.in. u boku Aleksandry Adamskiej.

Blanka Kot o popularności taty. Prosi go o rady?

Jakiś czas temu Blanka Kot udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim tacie. Jak przyznała, powoli rozwija swoją karierę w mediach i nie miała okazji poprosić go o porady. Wie jednak, że może zwrócić się do niego w przyszłości.

Myślę, że pewnie odbędzie się taka rozmowa, bo jak będzie kolejna premiera, na której będę jako aktorka, to pewnie zapytam go o jakieś wskazówki, ale staram się raczej sama sobie to nawigować, bo też mój tata ma ogromne doświadczenie, ale ja po prostu nie chcę być jakoś bardzo przypisywana do tego, że jestem po prostu tylko jego córką mówiła w wywiadzie dla TVN.

Młoda aktorka wspomniała także o porównaniach do taty. Jest na nie przygotowana?

I wiem, że będą oczywiście takie porównania, to jest nieuniknione, to jest naturalne, myślę. Bardziej staram się sama wykształtować to, jak sobie poradzę z tymi rzeczami, bo też mamy inne mechanizmy z tatą dodała w rozmowie.

Tomasz Kot rozstał się z żoną. Ich córka ma 19 lat i stawia pierwsze kroki w aktorstwie / Fot. AKPA /

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