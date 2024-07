Celia Jaunat była gościem "Dzień Dobry TVN" i razem z Ulą Chincz gotowała pierogi dla Grzegorza Krychowiaka! Piłkarz w jednym z wywiadów przyznał, że to jedna z jego ulubionych potraw. Celia Jaunat opowiedziała przy okazji o życiu z piłkarzem. Wyznała, że życie WAGs wcale nie jest takie proste i nie wygląda tak kolorowo jak wszyscy myślą:

Ludzie myślą, że nasze życie ogranicza się do latania po sklepach. To trudne, bo prawda jest taka, że wszystko jest podporządkowane karierze naszych partnerów. Żyjesz trochę jego życiem, życiem, które koncentruje się na piłce nożnej. Ty jesteś na drugim planie, dbając o dom. To wcale nie jest takie kolorowe jak się wydaje - mówiła Celia z wałkiem w ręku.