Choć Quebonafide rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ostatnio wygląda na to, że całkiem sporo się u niego dzieje. Wiele wskazuje na fakt, że po rozstaniu z wokalistką Natalią Szroeder u jego boku pojawiła się już kolejna piękność. Mowa o Martynie Byczkowskiej - aktorce znanej m.in. z serialu "Skazana" czy głośnej produkcji Netflixa "1670". Teraz sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana, bo okazuje się, że nowa dziewczyna rapera ma ... zagrać Natalię Szroeder! Czeka ją prawdziwie aktorskie wyzwanie.

Plotki o rozstaniu jednej z najbardziej rozpoznawalnych par show-biznesu, Natalii Szroeder i Jakuba Grabowskiego, znanego szerzej jako Quebonafide, potwierdziły się po miesiącach domysłów. Raper jednak nie pozostał singlem długo i zaczął być widywany w towarzystwie pewnej aktorki.

Ostatnio "Pudelek" donosił, że Quebonafide i Martyna Byczkowska faktycznie tworzą parę, a ich relacja wygląda poważnie - para miała nawet wspólnie odwiedzić Ciechanów, rodzinne miasto rapera. Zakochani poznali się na planie produkcji o życiu i karierze Quebo, której premiera ma odbyć się niebawem. Teraz okazuje się, że Martyna Byczkowska miała wcielić się w postać ... Natalii Szroeder, czyli byłej ukochanej gwiazdora!

To będzie nietuzinkowa i odważna produkcja, tak jak dotychczasowa twórczość Kuby Grabowskiego. O tym, że to Martyna zagra jego ukochaną, zdecydowały dwa ważne aspekty: podobieństwo fizyczne zarówno do Natalii Szroeder, jak i do Roksany Kwiatkowskiej, z którą przecież był zaręczony i podobna wrażliwość. Wszystko wskazuje na to, że Byczkowska wcieli się jednak w Szroeder

- podał ''Pudelek''.