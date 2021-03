Jak mieszka Grzegorz Krychowiak? Marmury, sztukaterie i złoto... Jest jakby luksusowo!

Grzegorz Krychowiak jest jednym z najpopularniejszych polskich piłkarzy. W 2019 roku, razem ze swoją wieloletnią partnerką Celią Jaunat, wzięli ślub. Piłkarz wiele lat grał we francuskich klubach piłkarskich m.in. Paris Saint-Germain, a od 2018 roku jest związany z Lokomotiw Moskwa. To sprawiło, że para ma aktualnie dwa apartamenty - jeden w Moskwie, a drugi w Paryżu. To francuskie mieszkanie Grzegorza Krychowiaka zwraca największą uwagę. Jest urządzone w eleganckim stylu, a luksus widać na każdym zdjęciu! Tylko spójrzcie...

Jak mieszka Grzegorz Krychowiak?

Trzeba przyznać, że paryski apartament Grzegorza Krychowiaka bardziej przypomina pałacowe wnętrza niż mieszkanie w kamienicy. Na białych ścianach zobaczymy sztukaterie, lustra i obrazy. Na uwagę zasługują też marmurowe blaty i kryształowe żyrandole.

Ten apartament uwielbia żona piłkarza i na jej instagramowym koncie widać mnóstwo zdjęć ze stylowych wnętrz.

Salon to najbardziej reprezentatywne pomieszczenie w całym domu. Na ścianach dominują sztukaterie, a na ścianach wiszą obrazy i lustra w bogato zdobionych ramach. Na uwagę zwraca też piękna kanapa w żakardowy wzór i drewniany parkiet ułożony w jodełkę.

Jadalnia w mieszkaniu piłkarza i jego żony modelki nawiązuje do pozostałej części domu. Uwagę zwraca blat od stołu z naturalnego kamienia oraz zdobione krzesła.

W przedpokoju znajdziemy konsolę we francuskim stylu i białe drzwi z lustrami zamiast szyb.

Trzeba przyznać, że w mieszkaniu piłkarza nie brakuje miejsca do odpoczynku.