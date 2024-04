Już za kilka dni wielki finał 9. edycji "Love Island". Do tej pory w gronie w faworytów widzów były dwie pary - Jarek i Zuza oraz Rafał i Asia. Niespodziewanie jednak na ostatniej prostej do gry o zwycięstwo weszli również Robert i Patrycja! Fani nie mogą się napatrzeć na rodzące się pomiędzy tą dwójką uczucie, a ostatni gest Roberta dla Pati już totalnie ich rozczulił. Co zrobił uczestnik "Love Island"? Mamy wideo!

Reklama

Robert rozczulił fanów "Love Island" romantyczną niespodzianką dla Patrycji

W niedzielę, 14 kwietnia poznamy zwycięzców 9. edycji "Love Island". Trzeba przyznać, że dziewiąta odsłona show dostarczyła widzom naprawdę wielu emocji, bo nie brakowało zaskakujących zwrotów akcji, zgrzytów pomiędzy uczestnikami, a nawet głośnej afery, której głównymi bohaterami byli Nicole i Mateusz. Teraz jednak nadszedł czas, aby zostawić w tyle wszystkie niesnaski i skupić się na płomiennych uczuciach, które połączyły Islanderów. Ostatnio fani "Love Island" mówią głównie o Pati i Robercie!

Love Island/TV4

Ta dwójka, choć sparowała się zaledwie przed kilkoma dniami, to już zdążyła podbić serca widzów. Fani programu piszą nawet wprost, że Pati i Robert mogą wygrać "Love Island"! Zwłaszcza, że chłopak nie przestaje zaskakiwać swojej partnerki, a ta coraz bardziej się nim zachwyca. Ostatnio Robert postanowił nawet... napisać dla Pati piosenkę! Co więcej, zdecydował się nawet od razu ją zaśpiewać swojej wybrance. Dziewczyna była totalnie zaskoczona i zachwycona. Robert to naprawdę prawdziwy romantyk!

Widzowie programu piszą wprost, że nie mogą się napatrzeć na tą uroczą parę, a ostatni gest Roberta do Pati już totalnie ich rozczulił.

Zobacz także

Relacja Roberta i Patrycji to najlepsze co wydarzyło się w tym sezonie

Mówcie co chcecie, ale Patka cała promienieje, jak patrzy na Roberta, fajnie!

Patrycja i Robert dla mnie para finałowa

Ojej...ale wokal extra. Piękna z nich para, kibicuje im

Oni są kwintesencja pojęcia ,,zakochanie''. Piękne - piszą zachwyceni fani

Też macie takie zdanie na temat relacji Roberta i Patrycji z "Love Island"? Jak Wam się podobała piosenka, którą Robert napisał dla swojej wybranki?

Reklama

Zobacz także: Laura i Armin z "Love Island" naprawdę się rozstali? Teraz wszystko stało się jasne!