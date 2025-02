"Love Never Lies: Polska" to reality show, w którym sześć par poddawanych jest analizie za pomocą technologii wykrywającej kłamstwo na podstawie ruchu oczu. Jedną z par w trzecim sezonie byli Paweł (33 l.) i Kasia (36 l.) – małżeństwo z 10-letnim stażem. Zdecydowali się na udział w programie, aby sprawdzić siłę swojego związku. Jednak w trakcie show na jaw wyszły liczne zdrady Pawła, co doprowadziło do głębokiego kryzysu w ich relacji.

Reklama

Fala krytyki pod postem „Love Never Lies: Polska 3”

Kasia i Paweł są jedną z najbardziej kontrowersyjnych par tego sezonu. Pod jednym z najnowszych postów na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiło się ich zdjęcie, które spotkało się z falą negatywnych komentarzy. Widzowie nie kryli oburzenia zachowaniem Pawła i radzili Kasi, by jak najszybciej zakończyła tę relację.

Paweł i Kasia są razem od 10 lat, z czego 8 lat spędzili w małżeństwie. Już przed ślubem ich związek stanął przed poważnym kryzysem – Paweł zdradził Kasię z ich wspólnym znajomym. Mimo to postanowili iść razem przez życie. W ostatnich latach brakowało im bliskości i romantyzmu, dlatego zgłosili się do programu, licząc na odbudowanie relacji.

Podpis pod zdjęciem Kasi i Pawła w social mediach show wyjaśniał ich motywacje:

Nie chcą przekreślić dekady związku, ale nie wiedzą, jak na nowo rozpalić uczucie – dlatego zdecydowali się na udział w programie.

Jednak po obejrzeniu pierwszych odcinków fani nie mieli wątpliwości – Paweł nie jest szczery wobec swojej żony. Pod postem pojawiło się mnóstwo gorzkich słów:

Kasia, mam nadzieję, że papiery rozwodowe są już wydrukowane.

Mam nadzieję, że Kasi udało się odciąć, niech cieszy się życiem, póki jest czas.

Według mnie jemu podobają się bardziej mężczyźni, tylko się wstydził a żona to przykrywką. Tyle lat zdradzać i jeszcze 5 lat bez seksu. Mam nadzieję, że Kasi udało się odciąć niech cieszy się jeszcze życiem, póki jest czas.

Paweł i Kasia w „Love Never Lies: Polska 3” – zdrady i kryzys małżeński

W programie para przeszła przez dwa kluczowe etapy eksperymentu: „Villa of Temptation”, gdzie Paweł miał kontakt z innymi kobietami, oraz „Villa of Doubts”, gdzie oboje zostali skonfrontowani z trudnymi pytaniami. Testy wykrywacza kłamstw wykazały, że Paweł nie był wierny swojej żonie, co stało się początkiem poważnego kryzysu w ich małżeństwie.

Największym ciosem dla Kasi było odkrycie, że jej mąż zdradzał ją przez lata. Do tej pory ufała mu bezgranicznie, dlatego jego wyznania były dla niej szczególnie bolesne. W trakcie programu przeżywała ogromne emocje – od gniewu po rozpacz.

Widzowie mogli obserwować jej wewnętrzną walkę między miłością do Pawła a świadomością, że została oszukana.

Czy ich małżeństwo przetrwa?

Po zakończeniu programu fani zastanawiają się, czy Kasia zdecyduje się dać Pawłowi kolejną szansę, czy też postawi na nowe życie. Ich relacja została poważnie nadszarpnięta, a przyszłość wciąż pozostaje niepewna. Czy miłość okaże się silniejsza niż zdrady? Na to pytanie odpowiedź dopiero się pojawi. Finał już 5 marca.

Zobacz także: Widzowie ostro o Patrycji i Łukaszu z "Love Never Lies". Nie mogą im wybaczyć jednego

Reklama