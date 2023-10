Kornelia i Artur w "Hotelu Paradise" mieli burzliwą relację koleżeńską. Chociaż pod koniec pobytu uczestniczki w programie wydawało się, że pogodzili się, a ona sama nawet rozważała stworzenie z nim pary, aby sporo namierzać przed finałem, to słowa, które padły z jej ust podczas wywiadu z Party.pl mogą sporo namieszać.

Reklama

Kornelia z "Hotel Paradise" szczerze o relacji z Arturem

Kornelia odpadła z programu podczas ostatniego "Rajskiego Rozdania" w "Hotelu Paradise All Stars". Wydawać by się mogło, że odchodzi z programu w dobrych stosunkach z Arturem, jednak bardzo szybko okazało się, że niekoniecznie ich relacje są dobre. Niedawno, gdy produkcja "Hotelu Paradise" pokazała niefortunnego mema z Kornelią, Artur postanowił go udostępnić, co nie spodobało się jego programowej koleżance. Kornelia z "Hotelu Paradise" wyznała, że ma dość Artura. W wywiadzie z Party.pl powiedziała stanowczo:

Aktualnie z Arturem nie mam żadnego kontaktu, nie mam też takiej potrzeby, żeby utrzymywać z nim jakikolwiek kontakt.

To jednak nie koniec wymownego stanowiska, wobec znajomego z programu. Co jeszcze zdradziła nam uczestniczka? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Za nami ostatnie "Rajskie Rozdanie". Oto skład finałowego tygodnia