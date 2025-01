Agata Wróbel to jedna z najbardziej utytułowanych polskich sztangistek w historii. Na swoim koncie ma liczne medale olimpijskie, w tym srebrny medal zdobyty na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku oraz brązowy z Aten w 2004 roku. Poza tym jest również wielokrotną medalistką mistrzostw świata i Europy, co czyni ją prawdziwą legendą polskiego sportu. Dzięki swoim osiągnięciom stała się wzorem dla wielu młodych sportowców, jednak po zakończeniu kariery musiała zmierzyć się z zupełnie inną rzeczywistością.

Ostatnie miesiące dla Agaty Wróbel były wyjątkowo trudne. Niedawno głosiła, że zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które skutkują utratą wzroku. Na tym jednak nie koniec przeszkód. Sportsmenka przekazała, że jest zmuszona opuścić obecne mieszkanie i poprosiła fanów o pomoc w znalezieniu nowego lokum:

Jeśli zechcielibyście mi pomóc, to proszę roześlijcie tego posta gdzie tylko możecie. Szukam domu do wynajęcia. Nie mam żadnych wielkich wymagań, ale właśnie takiego domu potrzebuję. Musi być to dom ogrodzony z ogrodem czy po prostu na działce ale musi być ogrodzony i musi to być dom wolnostojący

- przekazała Agata Wróbel.