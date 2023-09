Wypłynęły zdjęcia znanej aktorki i Grzegorza Krychowiaka. Fani pękają z zachwytu

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat nie zostaną jednak rodzicami, przynajmniej na razie! Podejrzenia, że piłkarz i jego dziewczyna spodziewają się dziecka przetoczyły się przez media po tym, jak Krychowiak zamieścił na swoim profilu zagadkowy wpis z prośbą do fanów o pomoc w wyborze imienia dla dziecka. Fanów bardzo zaskoczył ten post! Posypały się zachwyty i gratulacje. Wszyscy byli przekonani, że Grzegorz Krychowiak już wkrótce stanie się głową rodziny. Niestety, na ten moment będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Właśnie wszystko się wyjaśniło. Zobacz też: Ukochana Krychowiaka pochwaliła się zdjęciem z... Kardashiankami! Pasuje do słynnego klanu? Jesteśmy Wam winni drobne wyjaśnienia :D Prosiliśmy o pomoc w wyborze imion dla dzieci. Dzięki Wam wybraliśmy Karolinę i Adasia, którym ufundowaliśmy udział w AKADEMII PRZYSZŁOŚCI - napisał Grzegorz Krychowiak na swoim profilu. "Akademia Przyszłości" to akcja charytatywna, wspierająca rozwój zdolnych dzieci. Warto pomagać, bo każde dziecko jest wyjątkowe. Każde dziecko zasługuje na uwagę. Każde dziecko zasługuje na miłość. Wreszcie – każde dziecko zasługuje na SZANSĘ - napisał piłkarz. Wielbiciele piłkarza są zachwyceni jego szlachetnym sercem, jednak niektórzy nie kryją rozczarowania. Spodziewali się, że Grzegorz Krychowiak zostanie tatą. ;) Grzesiu no zawiodłeś nas, ale i tak szacunek za pomoc dzieciom. Pisałem że to nie to co większość myślała. Nie powiem Grzegorz wyprowadził ludzi nieźle w pole. Brawo za dobre serce. Piękny gest. Każde dziecko zasługuje na odrobinę szczęścia. Brawo, Grzegorz i Celia! Polecamy: Ciąża krok po kroku – 3 trymestry, czyli 9 miesięcy, czyli 40 tygodni Grzegorz Krychowiak i jego ukochana wsparli akcję Akademia...