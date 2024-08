Wersow i Friz w ostatnim czasie nie wstawiali wspólnych zdjęć na Instagram. Każde z nich skupiało się na sobie i w większości wstawiali kadry w pojedynkę lub z córeczką. Tym razem influencerzy zaskoczyli fanów nowymi zdjęciami, a w sieci zawrzało. Fani mają pretensję do Friza o wygląd Wersow.

Sława i popularność mają swoje blaski, ale niestety cienie są naprawdę przerażające. Twórcom internetowym obrywa się niekiedy za wszystko co zrobią nie po myśli swoich fanów. Niestety zależność jest prosta- im większe zasięgi, tym większa sympatia, ale również hejt. Świetnym przykładem są Wersow i Friz, którzy od lat tworzą content w internecie. Przez ten czas zgromadzili niebotycznie dużo fanów, którzy bardzo ich wspierają. Wśród nich są również tacy, którzy tylko czekają na zły ruch Weroniki i Karola, aby wbić im szpilkę. Podobnie jest z kwestią wyglądu.

Niedawno Weronika Sowa postanowiła zrobić sobie licówki i nie obyło się bez przykrych komentarzy. Tym razem narzeczeństwo pokazało wspólne zdjęcia, ale chyba nie spodziewali się tego, że pod zwykłymi kadrami rozpęta się taka burza.

Co ty zrobiłeś z tą dziewczyną...

Przecież to wiadome, ze Friz tak chciał, to samo było z cyckami

Całkiem inne rysy twarzy tak jak by nie ta sama osoba

Jednak znalazły się osoby, które stanęły w obronie Weroniki Sowy: