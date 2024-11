Grzegorz Krychowiak to polski piłkarz, który zasłynął jako defensywny pomocnik, znany ze swojej determinacji i waleczności na boisku. Urodził się 29 stycznia 1990 roku w Gryficach. Jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy swojego pokolenia, a jego kariera obejmowała występy w wielu prestiżowych ligach europejskich, w tym we Francji, Hiszpanii, Rosji i Arabii Saudyjskiej. W życiu prywatnym piłkarz związany jest z Celia Krychowiak.

Reklama

Celia Krychowiak pokazała brzuszek

Na Instagramie żony Grzegorza Krychowiaka nie brak estetycznych kadrów ukazujących figurę Celi. Tym razem żona piłkarza dodała nowe paryskie zdjęcia. Na fotografiach Celia ma na sobie długą białą suknię, która odkrywa jej brzuch. Trzeba przyznać, że wysportowane ciało modelki spotkało się z dużą aprobatą fanów, którzy zaczęli ochoczo komentować najnowszy post.

O mój Boże! Celia! Wyglądasz oszałamiająco.

O moja bogini! Celia, twoja rzeźba zapiera dech w piersiach!

Prawdziwa rzeźba! Dzieło sztuki samo w sobie! Absolutny majstersztyk - pisali fani.

Widać, że żona Grzegorza podobnie jak i sam piłkarz dba o swoje ciało, które wygląda niczym z żurnala.

Życie prywatne Grzegorza Krychowiaka i Celi Krychowiak

Grzegorz Krychowiak jest znany z zamiłowania do mody i stylu, co wyróżnia go spośród innych piłkarzy. Interesuje również projektowaniem. Ma nawet własną markę odzieżową, Balamonte, którą założył wraz ze swoją żoną, Celią Jaunat Krychowiak. Celia jest Francuzką, z którą Krychowiak tworzy związek od wielu lat, a ślub wzięli w 2019 roku. Ich relacja przyciąga uwagę mediów, szczególnie ze względu na ich wspólne zamiłowanie do mody. Para często pojawia się razem na wydarzeniach branżowych i w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzielą się zdjęciami ze swoich podróży oraz stylizacjami.

Reklama

Grzegorz i Celia nie mają jeszcze dzieci, ale ich życie prywatne, jak i zawodowe, regularnie pojawia się w polskich mediach. Krychowiak, mimo życia w blasku fleszy, stara się zachować balans między karierą piłkarską a rozwijaniem swoich pasji i spędzaniem czasu z najbliższymi.