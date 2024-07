Grzegorz Krychowiak zdradza, jak ważny w jego życiu jest seks! Piłkarz od jakiegoś czasu związany jest z piękną modelką, Celią Jaunat. Ostatnio w magazynie dla panów "Playboy" ukazał się wywiad z Grzegorzem Krychowiakiem, który w poniedziałek został powołany do kadry reprezentującej Polskę na Euro2016. W szczerej rozmowie wyznał, że może żyć bez alkoholu i nie jest mu on potrzebny do dobrej zabawy:

Nie potrzebuję go, aby się dobrze bawić. Więcej - ktoś mówi, że niepicie alkoholu to jakieś wyrzeczenie. Dla mnie nie! Zupełnie mnie to nie kręci. Alkohol wręcz mi nie smakuje. Dla mnie brak alkoholu to... codzienność.

Zupełnie inaczej Grzegorz Krychowiak zapatruje się na kwestię seksu. Piłkarz przyznał, że to dla niego bardzo ważna rzecz:

A seks, to co innego! Co mogę powiedzieć?! To ważna część związku - to niczym... tlen w związku - tłumaczy piłkarz.

