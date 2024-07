1 z 9

Za nami szósty odcinek "The Voice of Poland". Rozpoczęły się tzw. bitwy, gdzie jurorzy muszą wybrać z dwójki lub trójki uczestników jednego, który przejdzie do dalszych etapów. Show rozpoczęło się dziś od fenomenalnego występu Edyty Górniak i Marka Piekarczyka, którzy wykonali utwór Bajmu. Przypomnijmy: Bitwa Górniak i Piekarczyka w The Voice. Wykonali bardzo trudny utwór

Pierwsza bitwa odbyła się pomiędzy Michałem Dudkiewiczem a Dominikiem Dudzikiem z grupy Justyny Steczkowskiej. Trenerzy podzielili się w swoich ocenach, większość jednak stawiała na Michała i to on przeszedł do kolejnego etapu. W kolejnym pojedynku wzięły udział solistki z grupy Marka - Weronika Bochat i Żaneta Łabudzka, które wykonały hit "O mnie się nie martw". Na próbach pomagała im sama Margaret. Starcie wygrała Żaneta.

Z drużyny Tomsona i Barona jako pierwsi zmierzyli się Łukasz Szczepanik i Maciej Zieliński.

Łukasz, fantastycznie zaśpiewałeś na górze, masz wielką skalę głosu, pięknie. Ale zabrałabym Maćka, bo mój mąż też ma na imię Maciek. - mówiła Justyna

Członkowie zespołu Afromental wybrali Maćka, a Łukasza skradła... Steczkowska. Tym sposobem obaj panowie przeszli do kolejnego etapu. Z grupy Edyty Górniak do pojedynku stanęli Alan Cyprysiak oraz Marcin Molednowski. Występ został dobrze oceniony przez jurorów, a diwa miała ogromny problem z wyborem. Łamiącym głosem wybrała Marcina. Na kradzież Marka zdecydowali się Tomson i Baron oraz Piekarczyk.

Za to, że wcisnęliście ten guzik, zrobię dla was wszystko - mówiła do jurorów

To sprawiło, że do panów dołączyła również Justyna. Alan wybrał jednak Marka.



W pierwszej bitwie trójki uczestników z grupy Barona i Tomsona wzięli udział Damian Michalczyk, Aga Szewczyk oraz Justyna Zuba. Najlepszy okazał się jedyny solista na scenie. Dziewczyny musiały pożegnać się z show. Kolejnymi uczestniczkami z grupy Marka były Magdalena Paradziej i Beata Just. Lepsza okazała się Magda. Z drużyny Edyty Górniak do bitwy stanęły Sandra Rusin, która wcześniej wystąpiła w show Must Be The Music, gdzie została mocno skrytykowana przez Korę oraz Marta Fedyniszyn. Edyta nie zgadza się z opinią Kory. Głos w sprawie zabrała również Justyna.

Górniak: W porównaniu z Sandrą. Kora nie jest dobrą wokalistką. Nie powiedziałam nic szczególnego. Jest legendą i ma fantastyczne utwory, ale wokalistką dobrą nie jest

Steczkowska: To zależy w jakich kategoriach rozpatrujemy wokalistę. Nie zgadzam się.

Pojedynek wygrała Sandra. Ostatnią bitwą, jaką mogliśmy oglądać, było starcie trzech uczestniczek z drużyny Justyny: Aleksandry Nizio, Sylwii Łyko oraz Isabelle Mienandi. Pojedynek wygrała bezkonkurencyjnie Ola, a Isabelle została skradziona przez Edytę.

