W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, że Natalia Nykiel i Marina Łuczenko rywalizowały o to, kto zasiądzie w fotelu jurorskim w programie "The Voice Kids". Teraz jedna z nich odniosła się do sprawy, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Autorka hitu "Error" wydała oficjalne oświadczenie na swoim Instagramie. Co napisała?

Natalia Nykiel zabrała głos w sprawie "The Voice Kids"

Natalia Nykiel była finalistką drugiej edycji "The Voice Poland" i to właśnie pojawienie się w show TVP stało się dla niej prawdziwą trampoliną do kariery. To jednak nie koniec powiązań z muzycznym show - ostatnio w mediach pojawiły się pogłoski, że to właśnie ona może zasiąść w jury nowego sezonu "The Voice Kids". Co na to Natalia Nykiel?

Fani od kilku miesięcy zastanawiają się, kto zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w "The Voice Kids" po tym, jak piosenkarz zrezygnował z dalszej współpracy w programie TVP. Jednym z nazwisk, które pojawiły się na nieoficjalnej liście kandydatów na jurorskie stanowisko była właśnie Natalia Nykiel. Teraz wokalistka postanowiła rozwiać wszystkie wątpliwości i w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie oznajmiła, że nie było jej na próbnych zdjęciach do muzycznego programu.

- Nie brałam udziału w zdjęciach próbnych do programu, o którym rozpisują się media. Wszystkich dziennikarzy zainteresowanych sprawdzeniem niepotwierdzonych informacji zachęcam zawsze do kontaktu z moim managementem - napisała na relacji Natalia Nykiel.

Instagram/natnykiel

Natalia Nykiel również stawiała pierwsze kroki w programie muzycznym "The Voice Poland", gdzie udało jej się dojść do finału. Na swoim koncie ma już trzy albumy "Lupus Electro", "Discordia" czy "Regnum". Wokalistka ma również doświadczenie jurorskie, które zdobyła w programie "The Four. Bitwa o sławę", niestety nie wykorzysta go w programie muzycznym TVP. Czy to oznacza, że w programie zobaczymy Marinę Łuczenko?

Wojciech Olkusnik/East News

Marina Łuczenko podobno również miała brać udział do zdjęć próbnych programu "The Voice Kids". Żonie Wojciecha Szczęsnego miało bardzo zależeć na jurorskim fotelu w programie. Ona sama zaś nie odniosła się do plotek.

Kto zatem pojawi się na miejscu Dawida Kwiatkowskiego? Dowiemy się już niebawem. Pierwsze "przesłuchania w ciemno" odbędą się już pod koniec sierpnia.

Jacek Kurnikowski/AKPA