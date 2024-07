Już w najbliższym odcinku "The Voice of Poland" uczestnicy show wezmą udział w tzw. bitwach. Jurorzy do każdego pojedynku wystawili po dwóch solistów ze swojej grupy. Zanim jednak na scenie zobaczymy zaciekłą rywalizację, czeka nas miła niespodzianka. Bitwę stoczy dwójka jurorów - Edyta Górniak oraz Marek Piekarczyk. Przypomnijmy: Bitwa Górniak i Piekarczyka w The Voice. Wykonali bardzo trudny utwór

To jednak nie wszystko. Marek Piekarczyk dwóm swoim podopiecznym wybrał do pojedynku piosenkę "O mnie się nie martw", którą niedawno w nowym serialu TVP 2 o tym samy tytule wykonała Margaret. Podczas prób piosenkarka nagle wkroczyła na scenę, co było wielkim zaskoczeniem dla solistek. Artystka pomogła przygotować dziewczynom trudny utwór, przy okazji chwaląc je za postępy i piękne wokale. Okazało się, że z jedną z nich wielokrotnie stawała w szranki na festiwalach.

- Ja pamiętam jak kochana byłam, miałam jakoś 10-12 lat, jeździłyśmy razem na festiwale i ja tak chciałam cię poznać. Ty tam wszystko wygrywałaś - powiedziała Margaret

Kim jest dziewczyna, która uwiodła Małgosię? Chodzi o Weronikę Bochat, która swoją karierę zaczęła dawno temu w serialu "Akademia Pana Kleksa". Później reprezentowała Polskę na Eurowizji Dla Dzieci w 2004 roku, a w 2010 towarzyszyła na scenie Marcinowi Mrozińskiemu na głównej Eurowizji. Ma na swoim koncie także udział w hitowym musicalu "Les Miserables".

Ma szansę wygrać bitwę? O tym przekonamy się już w sobotę.

