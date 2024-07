Kilka dni temu córeczka Klaudii Halejcio skończyła 2 latka, jednak impreza z okazji urodzin Nel została przeniesiona na weekend. I właśnie w sieci pojawiła się obszerna relacja z tego wydarzenia. Aktorka oraz jej partner naprawdę postarali się o to, aby przyjęcie było huczne. Dekoracje zapierają dech, a do tego atrakcji było co niemiara. Na imprezie nie zabrakło również znanych gości. Zobaczcie sami.

Tak wyglądała impreza urodzinowa córki Klaudii Halejcio

W ubiegłym tygodniu Klaudia Halejcio świętowała 2. urodziny córeczki, a teraz przyszedł czas na bajeczną imprezę z tej okazji. Jak się okazało, aktorka i jej partner postanowili zorganizować urodzinowe przyjęcie dla Nel w swoim ogrodzie. Od samego rana ekipa pracowała nad ustawianiem dekoracji i pysznych dań, czym gwiazda pochwaliła się w sieci.

Instagram/Klaudia Halejcio

Po południu zaś w sieci pojawiły się pierwsze relacje z tego bajkowego przyjęcia. Jak się okazało, na imprezie z okazji 2. urodzin córki Klaudii Halejcio nie zabrakło m.in. zwycięzców ostatniej edycji "Azji Express", Andziaks i Luki oraz ich córeczki. To właśnie na Instagramach popularnych Youtuberów pojawiły się nagrania z imprezy urodzinowej Nel. Sami spójrzcie, jak to wszystko pięknie wyglądało.

Instagram/Andziaks

Kolorami przewodnimi imprezy z okazji 2. urodzin córeczki Klaudii Halejcio były biel i róż. Ogromne wrażenie robią również imponujące kwiatowe dekoracje na stołach. Oprócz tego nie zabrakło także dmuchanego zamku, zabaw z animatorami, pysznych słodkości, a także oczywiście pięknego tortu. Zobaczcie więcej zdjęć z przyjęcia urodzinowego córki aktorki. Jak Wam się podoba taki styl imprezy?

Instagram/lucky_luka_official

Instagram/Andziaks