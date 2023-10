Klaudia Halejcio opublikowała w mediach społecznościowych relację ze swojego powrotu z wakacji. Okazuje się, że na lotnisku czekał na aktorkę jej narzeczony z córką, a dziewczynka przygotowała nawet specjalny baner powitalny, który pięknie ozdobiła. Klaudia Halejcio nie kryła radości i żartuje, że bliscy musieli się naprawdę za nimi stęsknić.

Klaudia Halejcio wróciła właśnie z wiosennego urlopu, na który wybrała się bez narzeczonego za to z córką, przyjaciółką i mamą. Aktorka w sieci publikowała obszerne relacje z tygodniowych wakacji i wzbudziła niemałe emocje swoim zdjęciem w bikini, które skomentowała nawet Joanna Opozda. Kiedy przyszedł czas powrotu na Klaudię Halejcio czekał jej narzeczony, który razem z swoją pierwszą córką odebrał bliskich. Oskar Wojciechowski przygotował królewskie powitanie z kwiatami i banerem powitalnym...

Klaudia Halejcio była poruszona przywitaniem i z charakterystycznym poczuciem humoru pisze wprost, że czasem warto wyjechać:

Wygląda na to, że córka Klaudii Halejcio stęskniła się też za starszą siostrą. Jak wiadomo Nel doskonale dogaduje się z córką Oskara Wojciechowskiego z poprzedniego związku, a sama Klaudia Halejcio w wywiadzie nie ukrywała, że bez problemu odnalazła się w nowej roli.

To nigdy nie jest taka super prosta sytuacja i mi się wydaje, że do takiej roli trzeba bardzo dojrzeć. Przyszedł taki moment w moim życiu, że ja stwierdziłam, że jestem na to gotowa. Mam mnóstwo miłości w sobie, kocham swojego partnera i jeśli on ma córkę, która jest dla niego ważna, to ona musi być tak samo dla mnie bardzo ważna. Szczerze przyznam, że odnalazłam się w tej roli, bo zawsze bardzo lubiłam dzieci i nie sprawiło mi to żadnej trudności - powiedziała w rozmowie z "Pomponikiem".