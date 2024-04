Klaudia Halejcio znana jest z tego, że hucznie obchodzi wszelkie święta rodzinne. Wcześniej pięknie zostały zorganizowane urodziny Nel, następnie narzeczonego Klaudii - Oskara, a teraz przyszedł czas, na uczczenie urodzin mamy aktorki. Niestety nie wszystko poszło według planu! Zobaczcie, jakie chwile grozy towarzyszyły Klaudii Halejcio i jej rodzinie.

Klaudia Halejcio świętowała urodziny mamy

Klaudia Halejcio jest w bardzo bliskich relacjach ze swoją mamą. Kobieta od zawsze pomaga jej w zajmowaniu się Nel i jest obecna przy większości nagrań na media społecznościowe Klaudii. Niedługo w ich rodzinie będzie niezwykły powód do świętowania, ponieważ Klaudia Halejcio bierze ślub z Oskarem. To będzie na pewno niezwykłe wydarzenie, ale zanim to się stanie, aktorka postanowiła wyprawić urodziny swojej ukochanej mamie. Niestety przy dmuchaniu świeczek niemal nie doszło do tragedii!

Klaudia Halejcio postanowiła uwiecznić ten wyjątkowy dzień, czyli celebrację urodzin mamy! Kobieta dostała tort ze świeczkami, które chciała zdmuchnąć. Niestety przez dłuższy czas się to nie udawało, aż nagle pojawił się dym! Dopiero córka Klaudii Halejcio- Nel zdmuchnęła ogień ze świeczek urodzinowych babci i w tle rozległy się brawa! Aktorka postanowiła to uwiecznić i wstawiła nagranie do sieci, a opis nie pozostawia złudzeń, że sytuacja wyglądała jedynie na niebezpieczną, ale nie budziła strachu w domu Halejcio.

Kiedy Grażyna mówi „nie”, to nawet świeczki nie mogą się zgasić Wszystkiego najlepszego, mamuś. I love you - napisała Halejcio.

Przypominamy, że niedługo odbędzie się ślub Klaudii Halejcio i Oskara, do którego przygotowania ruszyły już kilka tygodni temu. Influencerka na razie zdradziła, że będzie miała więcej niż jedną suknię oraz że będzie miała pomoc w dekorowaniu sali, a na resztę musimy jeszcze chwilę poczekać:

Nie ograniczyłam się do jednej sukni ślubnej - wybrałam kilka wersji! Pierwsze przymiarki mam już za sobą i jestem pełna ekscytacji. Aktualnie suknie są w trakcie szycia. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć ich finalne wersje - pisała wówczas Halejcio.

Jesteście ciekawi tej ceremonii?

