Klaudia Halejcio przebywa obecnie na wakacjach z całą rodziną i raczy fanów wspaniałymi kadrami. Na jej profilu aż kipi od kadrów z luksusowych hoteli, helikopterów czy innych bogactw. Fani mają dość idealnych zdjęć i nieskazitelnego życia Klaudii Halejcio. W komentarzach pod ostatnim postem rozpętała się niemała burza, a fani sugerują, że Klaudia jest na utrzymaniu swojego ukochanego!

Klaudia Halejcio zareagowała na zaczepkę internauty. Dosadnie odpowiedziała

Klaudia Halejcio to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych gwiazd w Polsce. Pierwsze kroki w show biznesie stawiała gdy była jeszcze dzieckiem, a dziś jej nazwisko zna chyba każdy. Klaudia Halejcio prężnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad milion osób. Od lat aktorka stara się rozbawiać fanów swoimi filmikami i niewątpliwie jej się to udaje. Spora część nagrań odbywa się w wielkiej willi wartej 9 milionów złotych, jednak co jakiś czas Klaudia pozuje przed obiektywem podczas wakacji. Tak też było również tym razem. Gwiazda zabrała ze sobą swoją córeczkę oraz mamę i z egzotycznego Omanu "nadaje" do fanów. Poza uroczymi kadrami z małą Nel Klaudia Halejcio postanowiła zapozować również sama. Pod zdjęciem dodała opis, który miał za zadanie zmotywować wszystkie kobiety, które są mamami i pokazać im, że mogą wiele osiągnąć.

Ile razy słyszałaś, że będąc mamą nie możesz wyglądać pięknie? Prowadzić biznesu? Być sobą? Robić tego, co lubisz, co chcesz? I mieć czas dla siebie? A jednak… Możesz wszystko - napisała aktorka.

Fani ruszyli z komentarzami, opowiadając przy tym swoje historie. Jeden z internautów zwrócił się do aktorki w uszczypliwym wpisie:

Mąż milioner to taki szczegół małym druczkiem - czytamy.

Tego dla Klaudii Halejcio było za wiele. Od razu postanowiła odpowiedzieć na raniący ją komentarz i nie przebierała w słowach:

Bo co? Jak jestem kobietą, to muszę być na utrzymaniu? - zapytała z przekąsem Klaudia.

Klaudia Halejcio przypomniała, że pracowała od zawsze i to, co obecnie ma jest zasługą jej nieustającej konsekwencji w działaniu.

Jak ja pracowałam to ty jeszcze kozy z nosa jadłeś - odpisała na zarzuty.

Nie da się ukryć, że Klaudia Halejcio od dziecka grała w serialach, a następnie na dobre zakorzeniła się w show-biznesie oraz Instagramie.

Warto wspomnieć, że ciężkiej pracy Klaudia Halejcio zaczyna uczyć swoją córeczkę, która ma dopiero trzy latka. Niedawno Nel wystąpiła w prawdziwej reklamie i zarobiła swoje pierwsze, większe pieniądze!

