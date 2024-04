Klaudia Halejcio już zaczęła przygotowania do wielkiego dnia, jakim jest jej ślub z Oskarem. Kobieta zatrudniła nawet wedding plannerkę, która pomoże jej w wyborze wszystkich dekoracji oraz zaplanuje ten dzień co do minuty. To duża pomoc dla influencerki, która w tym czasie może pracować nad nowymi treściami dla swoich fanów, z którymi dzieli się kadrami ze swojego życia codziennego. Tym razem jednak to nie ona, a jej mąż postanowił okazać swoje szczęście w mediach społecznościowych. Tuż przed ślubem taka radość?

Narzeczony Klaudii Halejcio podzielił się swoim szczęściem

Nie jest tajemnicą, że Klaudia Halejcio i Oskar kochają życie na wysokim poziomie. Już niejednokrotnie Halejcio mówiła o swoim domu, który wart jest aż 9 milionów złotych. Kobieta często pokazuje kadry z jego wnętrza, a fani są nieustannie zachwyceni tą piękną przestrzenią. Teraz w życiu Klaudii i Oskara poważne zmiany, ponieważ przygotowują się do ślubu, który odbędzie się już w nadchodzące wakacje. Jednak to nie powstrzymało Oskara przed podzieleniem się radosnymi wieściami!

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski do tej pory jeździli samochodem wartym ponad milion złotych, jednak teraz ten model musi ustąpić miejsca nowej, zielonej strzale. Oskar na swoim Instagramie nie pokazuje się zbyt często, ale teraz zrobił wyjątek i pokazał nową zdobycz- Lamborghini Revuelto, które warte jest... 3,5 miliona złotych.

W dniu dzisiejszym miałem wyjątkowy przywilej, jako pierwszy w Polsce, przyjąć w swoje ręce klucze do Lamborghini Revuelto. Z głębi serca pragnę wyrazić wdzięczność za tę chwilę - czytamy.

Okazuje się, że milioner jest pierwszą osobą w Polsce, która miała zaszczyt odebrać ten model auta z salonu. To się nazywa wejście w nową porę roku z przytupem. Myślicie, że to właśnie tym autem Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski pojadą do ślubu?

Co ciekawe, nowy samochód nie jest pierwszą radosną chwilą, jaka w ostatnim czasie spotkała Klaudię Halejcio i jej partnera. Ostatnio para miała niepowtarzalną okazję, by spełnić swoje marzenie:

Kolejne marzenie odhaczone z listy – życie pisze najlepsze scenariusze. W tych chwilach szczególnie doceniam to, co już osiągnęłam i jestem wdzięczna za każdą możliwość spełniania ich. A jakie Wy marzenia postawiliście sobie na ten rok? - pisała Klaudia Halejcio pod koniec marca.

Gratulujemy kolejnego spełnionego marzenia!

