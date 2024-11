Joanna Krupa pięć lat temu po raz pierwszy została mamą i wtedy jej życie zupełnie się zmieniło, a macierzyństwo stało się spełnieniem jej marzeń. Asha stała się prawdziwym oczkiem w głowie swoich rodziców, którzy zrobią dla niej wszystko i nawet mimo rozstania starają się, aby dziewczynka w jak najmniejszym stopniu odczuła ten fakt. Teraz Joanna Krupa razem z Douglasem Nunesem zorganizowali dla Ashy urodziny niczym z bajki. Dziewczynka właśnie skończyła pięć lat i jest już naprawdę duża. A ten uśmiech! Tylko spójrzcie...

Joanna Krupa od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale często bywa w Polsce za sprawą nagrań do kolejnych sezonów "Top Model", gdzie jest jurorką i prowadzącą. Do niedawna modelka skupiała się głównie na swojej karierze, ale w pewnym momencie zdecydowała się spełnić swoje marzenie i została mamą. Joanna Krupa w 2018 roku wzięła ślub w Krakowie i razem z Douglasem Nunesem przez wiele lat tworzyli udany związek. W 2019 roku na świecie pojawiła się ich córeczka, Asha-Leigh Nunes, ale ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zdecydowali się rozstać. Para jednak świetnie się dogaduje, a wszystko dla Ashy, która jest dla nich całym światem. Dziewczynka właśnie świętowała swoje piąte urodziny i z tej okazji rodzice zorganizowali jej bajeczne przyjęcie, a motywem przewodnim były jednorożce.

Zamieniliśmy nasz dom w magicznego jednorożca Ashy. Urodziny. Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień był wyjątkowy, mimo, że mieliśmy kilka wyzwań z wiatrem, ale okazał się to niesamowity dzień.

Na przyjęciu urodzinowym nie zabrakło kucyka przebranego za jednorożca, kolorowych balonów i imponującego trzypiętrowego tortu. Impreza dla Ashy została zorganizowana w ogrodzie domu Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. To przyjęcie dziewczynka z pewnością zapamięta na długo, a fanki gwiazdy programu "Top Model" są pod wrażeniem i składają życzenia dla Ashy.

Joanna Krupa, która na co dzień mocno angażuje się w akcje charytatywne i wspiera adopcję zwierząt wyjaśniła, że kucyk, który pojawił się na urodzinach jej córki został uratowany i przez cały czas przebywa w komfortowych warunkach. W ten sposób modelka uprzedziła krytyczne komentarze: